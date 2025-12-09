Portes ouvertes en Jurançon Le Dôme Le Dôme Monein

Portes ouvertes en Jurançon Le Dôme

Le Dôme 57 route de Coos Monein Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Dégustation et amuses-bouche. .

Le Dôme 57 route de Coos Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 11 48 13 sere-peyrigain.bernard@orange.fr

