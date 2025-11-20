Portes ouvertes en Jurançon Domaine Larroudé Lucq-de-Béarn

Portes ouvertes en Jurançon

Domaine Larroudé 20 chemin du Then Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Présence de producteurs locaux les produits de canard de la ferme Barraquet, la charcuterie de la ferme Planterose (qui proposera une assiette p’tit déj entre 10h00 et 11h00), les fromages de la ferme Pislot

Exposition de peintures du club de Lucq de Béarn.

Le tout accompagné d’une dégustation de la gamme de Jurançon du domaine, dans une ambiance festive et musicale.

12h à 15h Déjeuner dans le chai sur réservation. .

Domaine Larroudé 20 chemin du Then Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 35 40 domaine.larroude@wanadoo.fr

English : Portes ouvertes en Jurançon

German : Portes ouvertes en Jurançon

Italiano :

Espanol : Portes ouvertes en Jurançon

L’événement Portes ouvertes en Jurançon Lucq-de-Béarn a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Coeur de Béarn