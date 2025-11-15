Portes ouvertes en Madiran, au Clos Basté Moncaup

Portes ouvertes en Madiran, au Clos Basté

6 chemin Duviau Moncaup Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

De 9h à 18h dégustation des vins bio du domaine et verticale d’anciens millésimes 100% Tannat.

De 9h à 11h casse-croûte paysan, petit-déjeuner vigneron.

13h ardoise du terroir. Repas accords mets et vins.

17h accord vins et fromages, dégustation commentée, vivante et conviviale de 6 vins et 8 fromages. Réservation obligatoire pour le repas. .

6 chemin Duviau Moncaup 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 27 37 closbaste@wanadoo.fr

