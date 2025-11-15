Portes ouvertes en Madiran, au Clos Basté Moncaup
Portes ouvertes en Madiran, au Clos Basté Moncaup samedi 15 novembre 2025.
6 chemin Duviau Moncaup Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
De 9h à 18h dégustation des vins bio du domaine et verticale d’anciens millésimes 100% Tannat.
De 9h à 11h casse-croûte paysan, petit-déjeuner vigneron.
13h ardoise du terroir. Repas accords mets et vins.
17h accord vins et fromages, dégustation commentée, vivante et conviviale de 6 vins et 8 fromages. Réservation obligatoire pour le repas. .
6 chemin Duviau Moncaup 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 27 37 closbaste@wanadoo.fr
