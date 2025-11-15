Portes Ouvertes en Madiran, au Domaine Dou Bernès Aydie

Portes Ouvertes en Madiran, au Domaine Dou Bernès

Lieu-dit Curon Aydie Pyrénées-Atlantiques

Dégustation de vins Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh et visite du chai. La famille Cazenave vous invite à partager sa passion à travers une visite guidée du domaine. Découvrez aussi sa collection d’outils vignerons, présente dans le chai à barriques. 4×4 des vignes. .

Lieu-dit Curon Aydie 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 30 10 36 domaine.doubernes@orange.fr

