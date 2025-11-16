Portes Ouvertes en Madiran, au Domaine Dou Bernès

Aydie Pyrénées-Atlantiques

2025-11-16

2025-11-16

2025-11-16

Dégustation de vins de Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh et visite du chai. La famille Cazenave vous invite à partager sa passion à travers une visite guidée du domaine. Découvrez aussi sa collection d’outils vignerons, présente dans le chai à barriques. Expositions de véhicules anciens et marché de producteurs et artisans. Repas le midi, sur réservation obligatoire avant le 08/11/2025. 4×4 des vignes. .

Lieu-dit Curon Aydie 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 30 10 36 domaine.doubernes@orange.fr

