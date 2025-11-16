Portes Ouvertes en Madiran, au Domaine Dou Bernès Aydie
Portes Ouvertes en Madiran, au Domaine Dou Bernès Aydie dimanche 16 novembre 2025.
Portes Ouvertes en Madiran, au Domaine Dou Bernès
Lieu-dit Curon Aydie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Dégustation de vins de Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh et visite du chai. La famille Cazenave vous invite à partager sa passion à travers une visite guidée du domaine. Découvrez aussi sa collection d’outils vignerons, présente dans le chai à barriques. Expositions de véhicules anciens et marché de producteurs et artisans. Repas le midi, sur réservation obligatoire avant le 08/11/2025. 4×4 des vignes. .
Lieu-dit Curon Aydie 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 30 10 36 domaine.doubernes@orange.fr
English : Portes Ouvertes en Madiran, au Domaine Dou Bernès
German : Portes Ouvertes en Madiran, au Domaine Dou Bernès
Italiano :
Espanol : Portes Ouvertes en Madiran, au Domaine Dou Bernès
L’événement Portes Ouvertes en Madiran, au Domaine Dou Bernès Aydie a été mis à jour le 2025-10-29 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran