Portes ouvertes en Madiran, au Domaine Hourcadet Aurions-Idernes

Portes ouvertes en Madiran, au Domaine Hourcadet

5 chemin Coustasse Aurions-Idernes Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Visite du chai et dégustation de Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh.

Dès 9h petit-déjeuner (ventrêche, œufs au plat, fromage, café), sur inscription avant le 13/11/2025. .

5 chemin Coustasse Aurions-Idernes 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 01 98 domainehourcadet@orange.fr

