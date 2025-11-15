Portes ouvertes en Madiran, au Domaine Hourcadet Aurions-Idernes
Portes ouvertes en Madiran, au Domaine Hourcadet Aurions-Idernes samedi 15 novembre 2025.
Portes ouvertes en Madiran, au Domaine Hourcadet
5 chemin Coustasse Aurions-Idernes Pyrénées-Atlantiques
Visite du chai et dégustation de Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh.
Dès 9h petit-déjeuner (ventrêche, œufs au plat, fromage, café), sur inscription avant le 13/11/2025. .
5 chemin Coustasse Aurions-Idernes 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 01 98 domainehourcadet@orange.fr
