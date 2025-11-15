Portes ouvertes en Madiran, au Domaine Poujo

515 chemin Poujo Aydie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Dégustation de vins Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh et visite des chais. 4×4 dans les vignes.

Parcours guidé au cœur des installations. Découverte du savoir-faire artisanal et des étapes de vinification. Rencontre avec l’équipe passionnée qui donne vie aux cuvées. Déjeuner convivial servi sous chapiteau chauffé. Menu gourmand préparé en collaboration avec le traiteur Alain Manzato et animé par les chanteurs landais de Dax et les danseuses de Madiran. Réservation obligatoire avant le 11/11/2025. .

515 chemin Poujo Aydie 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 63 71 10 domainepoujo@gmail.com

English : Portes ouvertes en Madiran, au Domaine Poujo

German : Portes ouvertes en Madiran, au Domaine Poujo

Italiano :

Espanol : Portes ouvertes en Madiran, au Domaine Poujo

L’événement Portes ouvertes en Madiran, au Domaine Poujo Aydie a été mis à jour le 2025-10-29 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran