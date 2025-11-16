Portes ouvertes en Madiran, au Domaine Poujo Aydie
Portes ouvertes en Madiran, au Domaine Poujo Aydie dimanche 16 novembre 2025.
Portes ouvertes en Madiran, au Domaine Poujo
515 chemin Poujo Aydie Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Dégustation de vins Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh et visite des chais.
Parcours guidé au cœur des installations. Découverte du savoir-faire artisanal et des étapes de vinification. Rencontre avec l’équipe passionnée qui donne vie aux cuvées.
Déjeuner convivial servi sous chapiteau chauffé animé par les danseuses de Stéphany Danse de Madiran et le Cercle Choral Dacquois de Dax. Menu gourmand préparé en collaboration avec le traiteur Alain Manzato. Réservation obligatoire avant le 11/11/2025. Consulter le domaine directement pour les menus. .
515 chemin Poujo Aydie 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 63 71 10 domainepoujo@gmail.com
