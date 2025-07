Portes Ouvertes en Madiran Crouseilles

Portes Ouvertes en Madiran Crouseilles samedi 15 novembre 2025.

Portes Ouvertes en Madiran

Route de Madiran Crouseilles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-15

Les domaines viticoles vous accueillent chez eux et vous invitent à partager leur passion dans une ambiance détendue et conviviale. Entourés de leurs amis, d’artistes et de musiciens, les vignerons vous proposent 2 journées de découverte et d’échanges inoubliables autour du vin.

Au programme visites guidées, dégustations, randonnées dans les vignes, marchés de produits régionaux et nombreuses autres animations (repas, expo, musique…). Une palette d’activités riches et variées qui fera le bonheur des grands comme des petits ! .

Route de Madiran Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 78 36 27 contact@madiran-pacherenc.com

English : Portes Ouvertes en Madiran

German : Portes Ouvertes en Madiran

Italiano :

Espanol : Portes Ouvertes en Madiran

L’événement Portes Ouvertes en Madiran Crouseilles a été mis à jour le 2025-07-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran