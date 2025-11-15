Portes ouvertes en Madiran & Pacherenc du Vic-Bilh

MADIRAN Madiran Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-15

Un week-end 100% découverte de notre vignoble, ça vous tente ?

Chaque année, depuis plus de 20 ans maintenant, lors du 3ème week-end de novembre, le territoire s’anime et nos vignerons sont impatients et ravis de vous accueillir dans leurs domaines & châteaux.

Venez découvrir le plus célèbre événement des AOC Madiran & Pacherenc du Vic Bilh !

Nos vignerons vous ouvrent leurs portes le temps d’un week-end. Au programme animations, dégustations et restauration gourmande,…

PROGRAMME COMPLET PAR DOMAINE & CHÂTEAU

CHAI DOLÉRIS

1 route d’Escurès, 64350 Lembeye

05 59 68 20 79 · boutique.chaidoleris@crouseilles.fr

SAMEDI & DIMANCHE De 10h à 18h

10h casse-croûte 5€/pers. Dégustation de toutes nos cuvées en AOC Madiran et AOC Pacherenc du Vic-Bilh.

11h et 15h Expérience Doléris Visite guidée des galeries souterraines, sur les traces du Dr Doléris. Découverte de l’exposition temporaire Échos Systèmes, par l’association La

Chaise. Dégustation confidentielle à la bougie. Gratuit.

Offres promotionnelles à ne pas manquer !

SAMEDI · déjeuner des vignerons grillade, fromage, dessert. À partir de 15€/pers. Réservation obligatoire avant le 09.11.2025.

DIMANCHE · déjeuner Poule au pot par le restaurant Aü Rey, déjeuner avec accords mets & vins, café inclus. 25 €/pers. Réservation obligatoire avant le 09.11.2025.

16h dévernissage de l’exposition Échos Systèmes, par l’association La Chaise moment privilégié avec les 10 artistes

CHÂTEAU BARRÉJAT

Denis CAPMARTIN

138 rue de l’église, 32400 Maumusson-Laguian

05 62 69 74 92 · deniscapmartin@laposte.net

SAMEDI & DIMANCHE · De 10h à 18h dégustation du nouveau millésime sur barriques. Marché fermier avec produits régionaux et stands avec objets artisanaux. Dégustation et vente d’huîtres de Marennes d’Oléron accompagnées d’un verre de Pacherenc du Vic-Bilh sec. Repas sur réservation.

CHÂTEAU BOUSCASSÉ

Famille BRUMONT

390 route des domaines, 32400 Maumusson-Laguian

05 62 69 74 67 · contact@brumont.fr

SAMEDI & DIMANCHE · De 9h30 à 17h30 visites, dégustations et ventes.

De 10h à 16h marché de producteurs locaux (porc noir, poule noire, JGO, produits du terroir).

De 11h à 13h et de 14h à 16h animation musicale et ambiance champêtre dans le parc.

13h déjeuner à La Table de Bouscassé un menu inspiré du potager et de la ferme du domaine, signé Loïc Ripamonti & Marie-Christine une cuisine sincère, généreuse et 100% locale 55€/pers. Places limitées.

11h . 12h . 15h dégustation verticale des Vieilles Vignes de Bouscassé. Explorer la richesse des millésimes et la profondeur du terroir. Session d’une heure à 15€/pers.

CHÂTEAU D’AYDIE

Famille LAPLACE

969 chemin 317, 64330 Aydie

05 59 04 08 00 · contact@famillelaplace.com

SAMEDI & DIMANCHE · De 10h à 18h dégustation gratuite &

espace enfant.

VENDREDI · 10h journée entreprise , vous souhaitez faire une journée avec vos clients, partenaires ou collaborateur ? Nous organisons la journée des entreprises avec animations, repas, dégustations et visite ! C’est une occasion idéale pour échanger,

rencontrer d’autres acteurs économiques de la région, remercier vos clients et fédérer vos collaborateurs dans un cadre original et authentique. Places limitées.

12h30 déjeuner avec un chef pour régaler vos papilles.

SAMEDI · 10h jeu Mon Madiran à Moi , le défi créer votre propre cuvée de Madiran. L’équipe gagnante repartira avec une barrique et un carton de vin par joueur. Gratuit. Sur inscription.

12h30 Déjeuner gourmand et convivial. Trois chefs de SudOuest vous régaleront avec chacun un plat spécialement imaginé pour s’accorder avec nos vins (fromage et dessert compris). 30€/pers. Repas sur réservation.

DIMANCHE · 12h tapas organisées par et au profit de l’association Lous Esbouhats de Plaisance du Gers. Sans réservation.

12h30 Le Bistrot des Copains, par le restaurant l’Interprète restaurant sur place dans une ambiance magique, au cœur des granges du domaine pour un moment inoubliable. 35€/pers. Repas sur réservation, places limitées, repas assis.

CHÂTEAU DE CROUSEILLES

Route de Madiran, 64350 Crouseilles

06 87 95 32 37 · m.saint-martin@crouseilles.fr

SAMEDI ET DIMANCHE De 10h à 18h dégustation de toutes nos cuvées en AOC Madiran et AOC Pacherenc du Vic-Bilh + pôle Agriculture Biologique. Découverte libre du parcours des 7 Folies . Offres promotionnelles à ne pas manquer.

10h30 · 14h30 · 16h30 visites guidées. Gratuit.

10h · 14h · 16h escape games. 24€/pers. 16€/enfants -18ans. Réservation obligatoire.

SAMEDI · 10h casse-croûte 5€/pers. Balade pédestre Lecture paysagère , à la découverte des terroirs de Madiran et Pacherenc. Guidée par Denis Degache, président du Syndicat des Vins. Forfait casse-croûte + balade 10€/pers. Soumis aux conditions

météo.

11h30 atelier Vins & Fromages du Mont Royal, dégustation de 4 accords animée par nos oenologues. 17€/pers. Réservation obligatoire.

16h atelier Vins & Chocolats de la Maison Constanti, dégustation de 4 accords animée par nos oenologues et la Maison Constanti. 17€/pers. Réservation obligatoire.

18h nuit du Pacherenc, soirée guinguette dans les chais à barriques. Bar à vins, bar à cocktails et stand producteurs. Entrée libre. Tapas à partir de 3€.

DIMANCHE · 11h atelier Le Pacherenc dans tous ses états , à la découverte des différentes étapes de vie du Pacherenc, de la grappe de raisin aux vieux millésimes. 15€/pers. Réservation obligatoire.

12h30 grand déjeuner des Portes Ouvertes par le traiteur Jeux de Braise. Menu en accords mets & vins, avec café . 30€/pers. Forfait atelier + repas 40€/personne. Réservation obligatoire avant le 09.11.2025.

CHÂTEAU DE DIUSSE

2 chemin de Parabère, 64330 Diusse

05 59 04 00 52 · info@chateaudediusse.fr

SAMEDI · De 9h à 19h dégustation des vins et cocktails dans le chai. Marché de producteurs locaux et solidaires. Espace enfants. Casse croûte béarnais avec variante sucrée. Planches apéritives toute la journée à partir de 12€.

9h petit déjeuner. 8€/pers. Réservation conseillée, avant le 12.11.2025.

De 10h30 à 15h Escape games. 5€/pers

De 11h à 15h Food truck. À partir de 15€.

CHÂTEAU DE FITÈRE

Lieu-dit St Jean, 32400 Cannet

05 62 69 82 36 ou 06 38 23 71 17

contact.fitere@gmail.com

SAMEDI & DIMANCHE dégustations, ventes des vins, visite du domaine, exposition de peinture. Rassemblement de voitures anciennes et balade dans le vignoble, plus d’informations par téléphone.

SAMEDI · 10h petit déjeuner sucré et/ou salé au domaine vue sur les Pyrénées avec des produits locaux au choix.

12h30 repas poule au pot par Patricia Lamarque bouillon, poule au pot, fromage, croustade, café, vins. Animation musicale. 25€/pers. Réservation par téléphone.

DIMANCHE · 9h départ balade dans le vignoble.

10h petit déjeuner sucré et/ou salé au domaine vue sur les Pyrénées avec des produits locaux au choix.

12h30 repas du dimanche avec des produits locaux de l’épicerie La Source de Riscle. Animation musicale par Minstrel . 30€/pers. Réservation par téléphone.

CHÂTEAU DE PERRON

Isabelle DE SAINT SERNIN

10 route de Perron, 65700 Madiran

06 86 52 27 06

isabelle@chateaudeperron.fr

SAMEDI & DIMANCHE · À partir de 10h30 accueil, dégustations verticales des vins, visite des bâtiments de 1734, chai et grenier dans une ambiance musicale. Exposition des oeuvres de Marie Christine Juston, peintre pyrénéenne. Réalisation d’objets à partir

de bouchons. Carterie. Exposition de petites boites décoratives. Sculptures sur bois. Exposition de barriques en confection de la tonnellerie de l’Adour avec visionnage de la fabrication. Possibilité de visiter le grenier du chai avec ses 550m2 de charpente numérotée et chevillée, avec comme curiosité une yourte kirghize et ses coffres. Exposition de photos d’Asie Centrale. Visite de la chapelle datant de la fin du XVIIème siècle. À partir de 12h30 déjeuner. 28€/pers. Réservation obligatoire avant le 14.11.2025.

CHÂTEAU DU POUEY

Bastien LANNUSSE

552 quartier de l’Estremdebat, 32400 Viella

06 31 82 96 91 ou 05 62 69 78 25

contact@chateaudupouey.fr

SAMEDI & DIMANCHE · De 10h à 19h visite libre des chais, dégustation des vins et exposition artistique.

SAMEDI · De 11h à 16h formule tapas (planches mixte, moules et couteaux à la plancha, araignées de porc/cœurs/frites, cassolette de ris de veau, mignardises). 10€/assiette. Sans réservation.

20h30 repas épicurien, avec velouté de saison, ris de veau, pavé de bœuf avec légumes, salade, fromage, croustade, glace, vin et café inclus. 35€/pers. Réservation obligatoire.

DIMANCHE · À partir de 12h repas bon vivant, service en continu entrecôte, frites maison, salade, fromage, croustade, glace, vin et café inclus. 25€/pers. Animation musicale live. Option tapas charcuterie et fromage. 10€/assiette.

CHÂTEAU LAFFITTE-TESTON

Famille LAFFITTE

Lieu-dit Teston, 32400 Maumusson-Laguian

05 62 69 74 58 · info@laffitte-teston.com

SAMEDI & DIMANCHE · De 9h à 18h dégustation et visite tout au long de la journée. Marché fermier (fromages des Pyrénées, charcuterie, safran, foie gras, Whisky Gersois

et fruits à coques) toute la journée. Parcours sensoriel autour du vin avec jeu concours. Jeux en bois pour tous et structure gonflable. Balade dans les vignes en trottinettes électriques.

De 9h à 10h30 petit déjeuner oeufs/ventrêche. Parcours pédestre guidé de 4,5 km sur notre Sentier Henri IV au cœur des vignes du château.

12h30 repas assis dans les chais chauffés, autour d’une ambiance musicale avec les Fantaskes . 34€/adulte, 15€/enfant. Réservation obligatoire avant le 08.11.2025. Food truck installé dans la cour du château. Sans réservation.

CHÂTEAU MONTUS

Famille BRUMONT

Chemin des domaines, 65700 Castelnau-Rivière-Basse

05 62 69 74 67

contact@brumont.fr

SAMEDI & DIMANCHE · De 11h à 12h verticale Les nuances de Montus Blanc , partez à la découverte des multiples facettes de Montus blanc au fil des millésimes, dans une dégustation verticale singulière. 20€/pers.

De 12h à 13h et 15h à 16h verticale La Tyre , l’expression du temps, découvrez les plus grands millésimes de La Tyre lors d’une verticale unique. Une expérience rare qui révèle l’âme de cru d’exception. 35€/pers.

10h45 · 11h30 · 12h15 ateliers accord vin et jambon, un atelier sensoriel pour comprendre et savourer l’accord parfait entre les vins de Montus et l’élégance des jambons d’exception. 15€/pers. session de 45min.

13h déjeuner, Stéphane Lapeyre (Ors), Jonathan Vallenari et Gautier Alvarez (Maynat) signent un menu à 6 mains, mêlant héritage et créativité contemporaine. Chaque plat s’accorde aux vins présentés par Antoine Veiry, symbole du renouveau de Montus en 2025, millésime déjà promis à l’exception. Ce repas à 8 mains entre chefs et vigneron célèbre la modernité ancrée dans la tradition, pour un moment hors du temps où gastronomie et grands vins se subliment. 75€/pers.

DIMANCHE 11h30 · 12h30 verticale Jambons , une exploration inédite des jambons à travers les saisons, associée à une dégustation des vins de Montus. 20€/pers. Sur réservation.

16h conférence Le nouveau marché du vin animé par JeanMarie Gardebat.

CHÂTEAU VIELLA DOMAINE BERTHOUMIEU

Famille BORTOLUSSI

54 Chemin Delalariou, 32400 Viella

05 62 69 75 81

contact@chateauviella.fr

SAMEDI & DIMANCHE · À partir de 10h un seul mot… sentez-vous au Château Viella comme chez vous. Tous nos espaces vous sont ouverts et de nombreuses découvertes

vous attendent un marché gourmet et de savoir-faire, des créations artistiques dans nos chais, la visite du Château XVIIIème, une balade pédestre ludique dans les vignes ainsi qu’un parcours d’orientation pour petits et grands ! Retrouvez à la dégustation et à la vente les cuvées du Domaine Berthoumieu, notre second vignoble.

À partir de 12h repas traditionnel dans les chais chauffés. Service en continu. 26€/adulte, 14€/enfant 11ans.

12h30 repas gastronomique dans la salle d’honneur du Château. 40€/adulte, 20€/enfant 11ans. Menu végétarien sur demande.

SAMEDI · 19h soirée au Château avec sanglier à la broche. 40€/adulte, 20€/enfant 11ans. Pour l’ensemble des repas réservation avant le 08.11.2025.

CLOS BASTÉ BIO

Famille MUR

6 chemin Duviau, 64350 Moncaup

05 59 68 27 37 ou 06 82 45 42 66

closbaste@wanadoo.fr

SAMEDI & DIMANCHE · De 9h à 18h dégustation des vins bio du domaine et verticale d’anciens millésimes de notre clos Basté 100% Tannat.

De 9h à 11h casse-croûte paysan et petit-déjeuner vigneron. 5€/pers.

13h ardoise du terroir. 16€/pers. Repas accords mets et vins. 34€/pers. Repas assis. Réservation obligatoire.

SAMEDI · 17h accord vins et fromages, dégustation commentée, vivante et conviviale de 6 vins et 8 fromages. 15€/pers. Réservation obligatoire.

DOMAINE CAPMARTIN

Famille CAPMARTIN

Le Couvent, 32400 Maumusson-Laguian

05 62 69 87 88 · bonjour@domaine-capmartin.com

SAMEDI & DIMANCHE · De 10h à 19h dégustation gratuite des nouveaux millésimes du domaine. Rencontre et partage autour de nos engagements et notre philosophie de travail (culture biodynamique, phytothérapie, vins natures…), pour une agriculture plus durable. Marché gourmand en présence de producteurs et d’artisans locaux. Atelier libre ou guidé par une oenologue Eveil des sens, autour des arômes du vin , Espace

solderie (cuvées à prix doux).

De 12h à 15h formule tapas.

SAMEDI · De 15h30 à 17h30 Balade immersive et ludique dans le vignoble suivie d’une dégustation méditative guidées par Marie Lucas (œnologue) + Déjeuner réalisé par Betty Beef. 35€/pers. Sur réservation avant le 05.11.2025.

DIMANCHE De 10h30 à 11h30 Balade autour de la vie Comprendre la biodynamie et ses bienfaits sur le vivant balade dans le vignoble commentée par Dominique Ilharamounho (membre du Mouvement de l’Agriculture Bio-dynamique).

Déjeuner réalisé par Betty Beef et animé par les Chanteurs Vignerons du Vic-Bilh. 35€/pers. Sur réservation avant le 05.11.2025.

DOMAINE DAMIENS

Famille BEHEITY

2076 CD 317, 64330 Aydie

05 59 04 03 13 ou 06 31 46 13 49

domainedamiens64@gmail.com

SAMEDI & DIMANCHE · De 10h à 19h dégustation de nos vins bio dans la cuverie et le chai à barriques. Musique au chai avec la Fanfare Trad Lo Guit le samedi et piano-bar avec Cécile Lemaire le dimanche. Sculpteur sur pierre en action. Dégustation jury

expert (pour tous) choisissez votre profil vin préféré pour Yule 2024, votre vin de l’hiver.

12h30 restauration Méchoui et Cantère (vins et café inclus). 28€/pers , 16€/enfant -14ans. Réservation obligatoire avant le 08.11.2025. Places limitées.

De 12h à 15h Lou Gnac cass’dalle avec les tapas de Cédric (WE) et des producteurs invités (dimanche). Sans réservation.

DIMANCHE marché des Saveurs du Béarn fermier et Artisanat.

DOMAINE DE MAOURIES

Famille DUFAU

255 chemin des Crêtes, 32400 Labarthète

05 62 69 63 84

domainemaouries@gmail.com

SAMEDI & DIMANCHE De 10h à 18h30 Dégustation gratuite et visite libre des chais. Exposition de photographies Quentin Gravaud Âmes Sauvages .

SAMEDI · 9h30 accueil café, balade dans les vignes et sur le chemin des crêtes, point de vue sur les Pyrénées (selon météo). Découverte des terroirs et de l’agriculture biologique.

De 11h à 13h30 brunch des vignerons. 15€/pers. Réservation avant le 13.11.2025.

18h soirée Chai Gourmand . Visite des chais, dégustation et moment d’échange avec les vignerons. Repas gastronomique par Martin et Maïlys de La Table de Tillac. Places limitées. 55€/pers. Réservation obligatoire avant le 10.11.2025.

DIMANCHE · De 10h à 18h30 marché de producteurs et d’artisans. Petite restauration tout au long de la journée (charcuterie, fromage, huîtres, croustade, canards gras).

12h apéritif cantèra bourret et châtaignes. Offert.

13h repas boeuf au braséro, frites maison, fromage, croustade. 27€/pers. Réservation oligatoire avant le 14.11.2025.

DOMAINE DOU BERNES

Famille CAZENAVE

441 Impasse Curon, 64330 Aydie

06 88 30 10 36 · domaine.doubernes@orange.fr

SAMEDI & DIMANCHE · À partir de 10h dégustation, visite du chai.

DIMANCHE · À partir de 10h expositions de véhicules et marché de producteurs et artisans. Repas le midi. Réservation obligatoire avant le 08.11.2025.

DOMAINE DU MOULIÉ

Famille CHARRIER

395 chemin du moulié, 32400 Cannet

05 62 69 77 73 ou 06 37 16 90 04

domainedumoulie@orange.fr

SAMEDI restauration possible. À partir de 5€/pers.

DIMANCHE · 11h démonstration de sculpture sur bois à la tronçonneuse.

12h30 repas cuisiné par Max. Au menu velouté de courge porcelets à la broche patates douces au massalé mousseline de panais à l’huile de truffe, fromage salade, tarte de saison et sa crème mémé, café vin compris. Servi dans la salle chauffée ou dans la cour suivant la météo. 28€/pers. Réservation conseillée avant le 14.11.2025.

DOMAINE HOURCADET

Famille HOURCADET

5 chemin Coustasse, 64350 Aurions-Idernes

06 33 80 51 36 ou 05 59 04 01 98

domainehourcadet@orange.fr

SAMEDI & DIMANCHE visite et dégustation.

SAMEDI · À partir de 8h30 petit déjeuner ventrêche, œufs au plat, fromage, vin et café. Réservation conseillée.

DIMANCHE marché de producteurs (miel, canard, fromage, ail…).

À partir de 12h déjeuner avec garbure, assiette de charcuterie et canard, daube de bœuf au Madiran et son accompagnement, fromage pur brebis, croustades, café et vin. Réservation obligatoire avant le 11.11.2025.

DOMAINE LABRANCHE-LAFFONT BIO

Christine DUPUY

chemin de labranche, 32400 Maumusson-Laguian

06 75 20 57 63 · christine.dupuy@labranchelaffont.fr

SAMEDI & DIMANCHE · De 10h à 19h visite des chais.

Dégustation des nouveaux millésimes certifiés en agriculture biologique accompagnés d’assiettes gourmandes. Restauration possible toute la journée grâce à notre Food Truck dans le parc du domaine. Sans réservation.

DOMAINE LAFFONT

Marie FOURCADE

230 chemin de Laguian, 32400 Maumusson-Laguian

05 62 69 75 23 ou 06 08 98 06 75

info@domainelaffont.fr

SAMEDI & DIMANCHE · De 10h à 19h visite des chais, dégustation de nos millésimes en bio, verticales de notre cuvée Hécate depuis 2013. Food Truck Fermier Local Caprices

Gascons . À partir de 10h ardoises du vigneron avec omelette aux fritons de Canards Ventrêche. 8€

De 12h à 15h brunch à la carte Huitres, planches gourmandes

Repas Tacos de canards/ Frites ou Ashoa Frites. 13€ . Croustade et Glaces Artisanales

De 15h à 17h atelier découverte fabrication de miel. Échanges sur la production de miel. Réservation récommandée par téléphone avant le 12.11.2025.

DOMAINE LAOUGUÉ

Sylvain DABADIE

2803 Route de Madiran, 32400 Viella

05 62 69 90 05 · contact@domaine-laougue.fr

SAMEDI & DIMANCHE · De 9h à 18h dégustation gratuite des vins du domaine. Marché des producteurs fromager, charcutier, ostréiculteurs…

10h visite des chais, échange sur la philosophie de la culture biologique du domaine et dégustation sur cuves et barriques avec le vigneron.

13h repas gastronomique. 36€/pers. Repas végétarien sur demande. Sur réservation avant le 09.11.2025.

DOMAINE LES PYRÉNÉALES

Famille TORTIGUE

6 chemin de Las Téchenères, 65700 Madiran

06 88 39 59 00 · lespyreneales@orange.fr

SAMEDI & DIMANCHE · De 10h à 19h visite du chai et dégustation gratuite.

DIMANCHE · 9h30 cyclocross à travers le vignoble organisé par le Cyclo Club du Madirannais, initiation pour les enfants (licence ou certificat médical obligatoire). Inscription obligatoire auprès de Jean Tortigue au 06 84 25 91 42.

À partir de 12h30 repas avec animation. 19€/pers. Réservation par téléphone avant le 11.11.2025.

DOMAINE MONBLANC

Florian SAINT-ORENS

378 rue de l’Église, 32400 Maumusson-Laguian

07 60 06 75 21 · domainemonblanc@hotmail.fr

SAMEDI & DIMANCHE · De 10h à 18h visite du domaine, explications et échanges autour des vins. Dégustation tout au long de la journée. Restauration possible toute la journée, selon vos envies, avec la présence d’un food truck local.

DOMAINE PICHARD

Rod CORK

9 côte de Pichard, 65700 Soublecause

05 62 96 35 73 · info@domainepichard.com

SAMEDI & DIMANCHE · De 9h30 à 19h visite des chais et dégustation de nos vins Bio avec des toasts à grignoter.

DOMAINE POUJO

Famille LANUX

515 chemin Poujo, 64330 Aydie

06 84 63 71 10 · domainepoujo@gmail.com

SAMEDI & DIMANCHE · De 10h à 20h parcours guidé au cœur des installations. Découverte du savoir-faire artisanal et des étapes de vinification. Rencontre avec l’équipe passionnée qui donne vie aux cuvées. Déjeuner et dîner convivial servi sous chapiteau chauffé. Menu gourmand préparé en collaboration avec le traiteur Alain Manzato. Réservation obligatoire avant le 11.11.2025. Consulter le domaine directement pour les menus.

DIMANCHE spectacle et animation musicale par les danseuses de Stéphany Danse de Madiran et le Cercle Choral Dacquois de Dax.

DOMAINE SERGENT

Famille DOUSSEAU

943 route de Maumusson, 32400 Maumusson-Laguian

05 62 69 74 93 · contact@domaine-sergent.com

SAMEDI & DIMANCHE · À partir de 10h dégustation de nos vins et visite libre des chais.

À toute heure planches de charcuteries et fromage.

À partir de 12h repas assis dans les chais chauffés avec animation musicale chœur d’hommes . Service en continu. 25€/adulte

SAMEDI · À partir de 19h Soirée Tapas & Bandas. 25€/adulte . Réservation obligatoire avant le 13.11.2025. Bar à Vins.

PLAIMONT

Boutique PLAIMONT

101 Rue Bernard Tumapaler, 32400 Saint-Mont

05 62 69 69 50

SAMEDI & DIMANCHE · De 10h à 12h et de 15h à 18h dégustation des grands vins de Plaimont et accords mets (Pacherenc du Vic-Bilh & Roquefort et Madiran & chocolat noir), marché d’artisans locaux et nouvelle exposition à la Galerie Bleue Plaimont Fabrice THOMASSEAU. Restauration au Monastère de Saint-Mont.

Information et réservation au 05 62 69 62 87.

STRATÉUS

Famille RIBERT

Clos Fardet, 3 chemin de Beller, 65700 Madiran

06 45 97 79 14 · ribert.c@gmail.com

SAMEDI & DIMANCHE · De 9h à 20h dégustations des vins du domaine en AB. Exposition photo de l’association Peleyre par Yannick Legodec. Atelier d’art floral sur le thème harmonie de la table et du vin par O2 Rose sur réservation. Exposition des

animaux de la ferme.

De 12h à 14h repas avec burger fermier race angus en AB, pommes grenailles, tarte aux pommes, chantilly et café. 17€/pers. Réservation obligatoire avant le 06.11.2025.

SAMEDI · 16h spectacle de fauconnerie par le Parc aux rapaces de Madiran .

18h chorale de chants Pyrénéens.

VISITE DU VIGNOBLE EN 2CV !

Samedi 2 départs 10h & 11h

Départ de la Maison des Vins de Madiran.

Réservations recommandées.

Animation gratuite organisée par la Maison des Vins en collaboration avec l’association Les vieux chevrons. .

MADIRAN Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@madiran-pacherenc.com

English :

Would you like to spend a weekend 100% discovering our vineyards?

Every year, for over 20 years now, on the 3rd weekend in November, the region comes alive, and our winemakers are eager and delighted to welcome you to their estates & châteaux.

Come and discover the most famous event of the Madiran & Pacherenc du Vic Bilh AOCs!

Our winemakers open their doors to you for the weekend. On the program: entertainment, tastings and gourmet catering,?

German :

Haben Sie Lust auf ein Wochenende, an dem Sie unsere Weinberge entdecken können?

Jedes Jahr, seit nunmehr über 20 Jahren, erwacht die Gegend am dritten Wochenende im November zum Leben und unsere Winzer freuen sich darauf, Sie in ihren Weingütern und Schlössern zu begrüßen.

Entdecken Sie die berühmteste Veranstaltung der AOC Madiran & Pacherenc du Vic Bilh!

Unsere Winzer öffnen ein Wochenende lang ihre Türen für Sie. Auf dem Programm stehen Animationen, Verkostungen und Feinschmecker-Restaurants,?

Italiano :

Volete trascorrere un fine settimana alla scoperta dei nostri vigneti?

Ogni anno, da oltre 20 anni, il terzo fine settimana di novembre, la regione si anima e i nostri viticoltori sono lieti di accogliervi nelle loro tenute e nei loro châteaux.

Venite a scoprire l’evento più famoso delle DOC Madiran e Pacherenc du Vic Bilh!

I nostri viticoltori vi apriranno le porte per il fine settimana. In programma: intrattenimento, degustazioni e gastronomia,?

Espanol :

¿Le apetece pasar un fin de semana descubriendo nuestros viñedos?

Cada año, desde hace más de 20 años, el tercer fin de semana de noviembre, la región se anima y nuestros viticultores están deseosos y encantados de recibirle en sus fincas y castillos.

Venga a descubrir el acontecimiento más famoso de las DOC Madiran y Pacherenc du Vic Bilh

Nuestros viticultores le abrirán sus puertas durante todo el fin de semana. En el programa: animaciones, degustaciones y comidas gastronómicas,?

L’événement Portes ouvertes en Madiran & Pacherenc du Vic-Bilh Madiran a été mis à jour le 2025-10-14 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65