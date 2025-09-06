PORTES-OUVERTES ENSEIGNEMENTS LOISIRS POUR TOUS LES ÂGES Le Montsaugeonnais

La Tour des Villains Le Montsaugeonnais Haute-Marne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Tout public

Loisirs et activités artistiques à deux pas de chez vous, pour les petits (dès le CP) et les grands avec des enseignants professionnels !

Théâtre, Calligraphie, Dessin-Peinture, Chorale, Chant, Guitare-Basse, Piano, Batterie

Depuis 2021, 140 élèves de tous les âges sont accueillis chaque semaine dans 8 classes de loisirs et d’enseignements artistiques proposées par la Tour des Villains de Montsaugeon et ses enseignants qualifiés !

À la Tour des Villains de Montsaugeon, les acquis des élèves ne restent pas sans suite: scènes musicales ouvertes, représentations de théâtre, expositions de dessin et de calligraphie… grâce à notre riche programmation événementielle, les élèves de tout âge ont la possibilité de restituer leur travail devant public tout au long de l’année, avec le soutien de leurs enseignants, très engagés dans la vie culturelle de nos campagnes ! Stop aux longs déplacements des activités près de chez vous à des tarifs accessibles !

à 15h spectacle jeunesse « Les Abeilles, Quelles merveilles » une jeune chasseuse d’abeilles rencontre un petit vieux qui vit et qui parle avec les abeilles. « Attendez… vous venez de parler avec l’abeille là ? Mais vous êtes complète- ment zin zin!!! » s’étonne la petite, lors de leur première rencontre… Grâce à lui, elle va apprendre à les connaître, les comprendre et surtout à les aimer. Un spectacle jeune/tout public, burlesque et déjanté…. mais pas que !

à 19h scène musicale ouverte venez faire de la musique sans prise de tête, ou écouter, ambiance chaleureuse et décontractée. Pour les musiciens amateurs, confirmés, ou non musiciens, un moment à ne pas manquer ! Buvette et petit restauration sur place.

Portes ouvertes et scène ouverte: Gratuites

Spectacle jeunesse: payant (enfant 6 €, adulte 8 €) .

La Tour des Villains Le Montsaugeonnais 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 33 35 91 32

