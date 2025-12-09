PORTES OUVERTES Entre-Vignes

PORTES OUVERTES Entre-Vignes samedi 13 décembre 2025.

Chemin des Cigales Entre-Vignes Hérault

Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14

2025-12-13

Vins du domaime

Charcuterie de l’Aubrac
Petite restauration
Ambiance musicale
Casino des vins (samedi)
Samedi 18h et Dimanche de 10h à 13h

Chemin des cigales
Saint Christol 34400
06.19.58.83.00   .

Chemin des Cigales Entre-Vignes 34400 Hérault Occitanie +33 061958830 

Domaime Wines

Aubrac charcuterie
Small-scale catering
Musical atmosphere
Wine casino (Saturday)

