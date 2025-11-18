Portes ouvertes entreprises Lafayette : VITABRI Besançon – Agence BESANCON PLANOISE Besançon

Portes ouvertes entreprises Lafayette : VITABRI Mardi 18 novembre, 13h00 Besançon – Agence BESANCON PLANOISE Doubs

Dans le cadre d’un événement organisé par l’Association La Fayette Entreprises, Grand Besançon Métropole et Réussite Emploi, partez à la découverte de VITABRI à travers une visite guidée pour mieux connaître ses métiers et ses savoir-faire. Fabricant français depuis 28 ans, VITABRI conçoit, produit, vend et loue des équipements mobiles extérieurs à déploiement rapide premium adaptés à de nombreux usages temporaires, semi-permanents, occasionnels ou réguliers. Métiers : Couturier-ère (journée) H/

Besançon – Agence BESANCON PLANOISE 25000 Besançon Besançon 25000 Lafayette Doubs Bourgogne – Franche-Comté

