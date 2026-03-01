Portes ouvertes Epfig

Portes ouvertes

79 rue Sainte-Marguerite Epfig Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-03-22 10:00:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

2026-03-22

Le DOMAINE BECK & FILS vous ouvre ses portes !

Venez découvrir leur vision du vin d’Alsace, leur travail en Agriculture Biologique et Biodynamie, ainsi que leurs dernières cuvées.

N’hésitez pas à venir avec vos familles, amis et voisins !

Cicruit de visite guidée avec dégustation par petits groupes

Départs échelonnés prévus 10h 11h 13h30 14h30 15h30- 16h30

Visite de la cave Pressoir cave moderne chai à barriques

Découverte du crémant Remuage, étiquetage

Visite guidée d’une vigne Agriculture biologique et biodynamique

Parcours libre toute la journée

Hall 81 Dégustations* thématiques

Cour Marché d’exposants Bienvenue à la Ferme Les Escargots d’Ebersheim, Fromagerie Goetz

A 12h repas mets/vins abrité 32€ sur réservation uniquement

Délice d’escargots Les Escargots d’Ebersheim

Assiette charcuterie/salade La ferme Rottmatt

Duo de fromages ou Yaourt Fromagerie Goetz

Verrine glacée Delices Du Chenesire

Pain Ferme du Kikiriki



Plus sur place

Vente au caveau toute la journée

Buvette

Jeux pour petits et grands

Stand animation Bienvenue à la Ferme Alsace

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

79 rue Sainte-Marguerite Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 01 58 53 vins@francisbeck.com

DOMAINE BECK & FILS opens its doors to you!

Come and discover their vision of Alsace wine, their work in Organic and Biodynamic Agriculture, and their latest cuvées.

Bring your family, friends and neighbors!

