Portes ouvertes Epfig

79 rue Sainte-Marguerite Epfig Bas-Rhin
Début : Dimanche 2026-03-22 10:00:00
fin : 2026-03-22 17:00:00
2026-03-22
Le DOMAINE BECK & FILS vous ouvre ses portes !
Venez découvrir leur vision du vin d’Alsace, leur travail en Agriculture Biologique et Biodynamie, ainsi que leurs dernières cuvées.
N’hésitez pas à venir avec vos familles, amis et voisins !
Cicruit de visite guidée avec dégustation par petits groupes
Départs échelonnés prévus 10h 11h 13h30 14h30 15h30- 16h30
Visite de la cave Pressoir cave moderne chai à barriques
Découverte du crémant Remuage, étiquetage
Visite guidée d’une vigne Agriculture biologique et biodynamique
Parcours libre toute la journée
Hall 81 Dégustations* thématiques
Cour Marché d’exposants Bienvenue à la Ferme Les Escargots d’Ebersheim, Fromagerie Goetz
A 12h repas mets/vins abrité 32€ sur réservation uniquement
Délice d’escargots Les Escargots d’Ebersheim
Assiette charcuterie/salade La ferme Rottmatt
Duo de fromages ou Yaourt Fromagerie Goetz
Verrine glacée Delices Du Chenesire
Pain Ferme du Kikiriki
Plus sur place
Vente au caveau toute la journée
Buvette
Jeux pour petits et grands
Stand animation Bienvenue à la Ferme Alsace
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 0 .
79 rue Sainte-Marguerite Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 01 58 53 vins@francisbeck.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
DOMAINE BECK & FILS opens its doors to you!
Come and discover their vision of Alsace wine, their work in Organic and Biodynamic Agriculture, and their latest cuvées.
Bring your family, friends and neighbors!
