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Portes ouvertes Equi’libre Route de Gonsans Naisey-les-Granges

Portes ouvertes Equi’libre Route de Gonsans Naisey-les-Granges

Portes ouvertes Equi’libre Route de Gonsans Naisey-les-Granges dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Route de Gonsans

Adresse : Equi'libre le cheval médiateur

Ville : 25360 Naisey-les-Granges

Département : Doubs

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Naisey-les-Granges

Portes ouvertes Equi’libre

Route de Gonsans Equi’libre le cheval médiateur Naisey-les-Granges Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Vous cherchez pour votre enfant, une activité en plein air, au contact d’un animal?
Venez découvrir l’équimotricité(c) lors de nos portes ouvertes le 14 juin, de 10h à 17h!
Venez nombreux passer un moment en famille auprès des poneys!   .

Route de Gonsans Equi’libre le cheval médiateur Naisey-les-Granges 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 15 83 31  celine.beliard.equilibre@gmail.com

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English : Portes ouvertes Equi’libre

L’événement Portes ouvertes Equi’libre Naisey-les-Granges a été mis à jour le 2026-06-04 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS

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