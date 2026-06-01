Portes ouvertes Equi’libre Route de Gonsans Naisey-les-Granges
Portes ouvertes Equi’libre Route de Gonsans Naisey-les-Granges dimanche 14 juin 2026.
Naisey-les-Granges
Portes ouvertes Equi’libre
Route de Gonsans Equi’libre le cheval médiateur Naisey-les-Granges Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Vous cherchez pour votre enfant, une activité en plein air, au contact d’un animal?
Venez découvrir l’équimotricité(c) lors de nos portes ouvertes le 14 juin, de 10h à 17h!
Venez nombreux passer un moment en famille auprès des poneys! .
Route de Gonsans Equi’libre le cheval médiateur Naisey-les-Granges 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 15 83 31 celine.beliard.equilibre@gmail.com
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English : Portes ouvertes Equi’libre
L’événement Portes ouvertes Equi’libre Naisey-les-Granges a été mis à jour le 2026-06-04 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS