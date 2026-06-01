Portes ouvertes Equi’libre Route de Gonsans Naisey-les-Granges

Naisey-les-Granges

Portes ouvertes Equi’libre

Route de Gonsans Equi’libre le cheval médiateur Naisey-les-Granges Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Vous cherchez pour votre enfant, une activité en plein air, au contact d’un animal?

Venez découvrir l’équimotricité(c) lors de nos portes ouvertes le 14 juin, de 10h à 17h!

Venez nombreux passer un moment en famille auprès des poneys! .

Route de Gonsans Equi’libre le cheval médiateur Naisey-les-Granges 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 15 83 31 celine.beliard.equilibre@gmail.com

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English : Portes ouvertes Equi’libre

L’événement Portes ouvertes Equi’libre Naisey-les-Granges a été mis à jour le 2026-06-04 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS