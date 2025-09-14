Portes ouvertes équitation western Lingé

Portes ouvertes équitation western Lingé dimanche 14 septembre 2025.

Portes ouvertes équitation western

Champ Rocher Lingé Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche 2025-09-14 10:00:00

Découverte de l’équitation western, du loisirs à la compétition.

Venez découvrir notre équitation, nos chevaux, notre équipe de cavaliers et venez essayer l’équitation western lors des initiations le matin et l’après midi.

Démonstration à 14h pour admirer nos chevaux à l’oeuvre avec nos cavaliers de tout âges.

Snack, buvette et sandwiches le midi

Venez passer un agréable moment tous ensemble. .

Champ Rocher Lingé 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 40 26 31 43

English :

Discover western riding, from leisure to competition.

German :

Entdeckung des Westernreitens, von der Freizeit bis zum Wettkampf.

Italiano :

Scoprite l’equitazione western, dal tempo libero alle competizioni.

Espanol :

Descubra la equitación occidental, desde el ocio hasta la competición.

L’événement Portes ouvertes équitation western Lingé a été mis à jour le 2025-08-30 par Destination Brenne