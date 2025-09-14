Portes ouvertes équitation western Lingé
Portes ouvertes équitation western Lingé dimanche 14 septembre 2025.
Portes ouvertes équitation western
Champ Rocher Lingé Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-14 10:00:00
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Découverte de l’équitation western, du loisirs à la compétition.
Venez découvrir notre équitation, nos chevaux, notre équipe de cavaliers et venez essayer l’équitation western lors des initiations le matin et l’après midi.
Démonstration à 14h pour admirer nos chevaux à l’oeuvre avec nos cavaliers de tout âges.
Snack, buvette et sandwiches le midi
Venez passer un agréable moment tous ensemble. .
Champ Rocher Lingé 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 40 26 31 43
English :
Discover western riding, from leisure to competition.
German :
Entdeckung des Westernreitens, von der Freizeit bis zum Wettkampf.
Italiano :
Scoprite l’equitazione western, dal tempo libero alle competizioni.
Espanol :
Descubra la equitación occidental, desde el ocio hasta la competición.
L’événement Portes ouvertes équitation western Lingé a été mis à jour le 2025-08-30 par Destination Brenne