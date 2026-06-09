Le Breil-sur-Mérize

Portes ouvertes ESAT de Pescheray

Pescheray Le Breil-sur-Mérize Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 09:00:00

fin : 2026-06-09 15:00:00

Date(s) :

2026-06-09

Dans le cadre de la semaine nationale des Journées Portes Ouvertes des ESAT, l’ESAT de Pescheray ouvrira ses portes le mardi 9 juin afin de faire découvrir ses activités, ses ateliers et ses services.

Départ des visites guidées toutes les heures.

Au programme Découverte des ateliers de l’ESAT

• Forêt

• Espaces verts

• Parc zoologique

• Restaurant

• Technique

• Blanchisserie ménage couture

Présentation également de la section annexe de l’ESAT

Cette journée sera l’occasion d’échanger avec les moniteurs et les travailleurs des différents ateliers et services, afin de mieux comprendre le fonctionnement et les missions de cet ESAT Unique en France.

Inscription obligatoire .

Pescheray Le Breil-sur-Mérize 72370 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 83 62

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English :

L’événement Portes ouvertes ESAT de Pescheray Le Breil-sur-Mérize a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays Perche Sarthois