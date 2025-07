Portes ouvertes Espace de valorisation de l’abeille Chaillac

Portes ouvertes Espace de valorisation de l’abeille Chaillac samedi 12 juillet 2025.

Portes ouvertes Espace de valorisation de l’abeille

5 rue de la Touche Chaillac Indre

Gratuit

Début : Dimanche 2025-07-12 10:00:00

fin : 2025-07-13 17:00:00

2025-07-12

Visite de la salle et vente de produits de la ruche.

Visite de la salle pédagogique, observation d’un essaim vivant et projection de vidéos sur l’apiculture. Vente de miel et produits de la ruche par un apiculteur de l’Indre. L’ EVA est une initiative de Véto-pharma, laboratoire pharmaceutique français dédié à la santé de l’abeille. Notre mission soutenir et valoriser l’apiculture. .

5 rue de la Touche Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 6 77 67 17 33 eva@vetopharma.com

English :

Visit of the room and sale of products of the hive.

German :

Besichtigung des Raumes und Verkauf von Bienenprodukten.

Italiano :

Visita della sala e vendita di prodotti dell’alveare.

Espanol :

Visita de la sala y venta de productos de la colmena.

L’événement Portes ouvertes Espace de valorisation de l’abeille Chaillac a été mis à jour le 2025-07-08 par Destination Brenne