Portes-ouvertes Espace Forme Espace-Nautique De la Grande-Garenne Saint-Marcel samedi 29 novembre 2025.
Espace-Nautique De la Grande-Garenne 1 rue Louis Blériot Saint-Marcel Eure
Début : Samedi Samedi 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Après deux mois de travaux intenses, l’Espace Forme de votre Espace Nautique de la Grande Garenne rouvre enfin ses portes le 1er décembre !
Mais avant ça …. Venez découvrir la salle en avant première pendant notre week end Portes Ouvertes ! .
Espace-Nautique De la Grande-Garenne 1 rue Louis Blériot Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 64 52 92 en.grandegarenne@vert-marine.com
