Portes-ouvertes Espace Forme Espace-Nautique De la Grande-Garenne Saint-Marcel

Portes-ouvertes Espace Forme

Espace-Nautique De la Grande-Garenne 1 rue Louis Blériot Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Après deux mois de travaux intenses, l’Espace Forme de votre Espace Nautique de la Grande Garenne rouvre enfin ses portes le 1er décembre !

Mais avant ça …. Venez découvrir la salle en avant première pendant notre week end Portes Ouvertes ! .

Espace-Nautique De la Grande-Garenne 1 rue Louis Blériot Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 64 52 92 en.grandegarenne@vert-marine.com

