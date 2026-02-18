Portes Ouvertes ESTI/ESLI 6 rue de la Maillairdais Redon

Portes Ouvertes ESTI/ESLI

Participez à nos Portes Ouvertes à Redon (35) et explorez toutes nos formations en alternance du niveau bac au Bac+5 ou en formation continue ! Au programme des échanges privilégiés avec des responsables de programmes, les équipes pédagogiques, mais aussi, la visite de vos futurs lieux de vie étudiante.

Depuis 30 ans, l’ESLI forme des apprenants du post Bac au Bac +5 en alternance et en initial, dans 4 expertises métiers Achats, Logistique, Supply Chain, Distribution.

L’ESTI (École Supérieure des Technologies Industrielles) propose des filières de formation supérieure attractives de niveau bac à bac+5 à forte employabilité, mais également s’inscrivant pleinement dans les aspirations de la jeunesse (participation aux défis écologiques, luttes contre le gaspillage, mixité des publics formés). .

