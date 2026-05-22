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Portes Ouvertes estivales du Château Lanessan Château Lanessan Cussac-Fort-Médoc

Portes Ouvertes estivales du Château Lanessan Château Lanessan Cussac-Fort-Médoc

Portes Ouvertes estivales du Château Lanessan Château Lanessan Cussac-Fort-Médoc jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Château Lanessan

Adresse : CHATEAU LANESSAN

Ville : 33460 Cussac-Fort-Médoc

Département : Gironde

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Cussac-Fort-Médoc

Portes Ouvertes estivales du Château Lanessan

Château Lanessan CHATEAU LANESSAN Cussac-Fort-Médoc Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 22:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Le rendez-vous est lancé !
Venez nous rendre visite au Château Lanessan le jeudi 16 Juillet 2026 en journée ou en soirée à l’occasion de nos Portes Ouvertes estivales !

Visites du domaine et dégustations des vins gratuites de 14h00 à 19h00
Marché de créateurs et producteurs locaux
Balades en calèche pour petits et grands
Nocturne de 19h00 à 22h00 avec concert et restauration sur place.   .

Château Lanessan CHATEAU LANESSAN Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 055658948  infos@lanessan.com

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English : Portes Ouvertes estivales du Château Lanessan

L’événement Portes Ouvertes estivales du Château Lanessan Cussac-Fort-Médoc a été mis à jour le 2026-05-22 par Margaux Médoc Tourisme

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