Portes Ouvertes estivales du Château Lanessan Château Lanessan Cussac-Fort-Médoc

Cussac-Fort-Médoc

Portes Ouvertes estivales du Château Lanessan

Château Lanessan CHATEAU LANESSAN Cussac-Fort-Médoc Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 22:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Le rendez-vous est lancé !

Venez nous rendre visite au Château Lanessan le jeudi 16 Juillet 2026 en journée ou en soirée à l’occasion de nos Portes Ouvertes estivales !

Visites du domaine et dégustations des vins gratuites de 14h00 à 19h00

Marché de créateurs et producteurs locaux

Balades en calèche pour petits et grands

Nocturne de 19h00 à 22h00 avec concert et restauration sur place. .

Château Lanessan CHATEAU LANESSAN Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 055658948 infos@lanessan.com

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English : Portes Ouvertes estivales du Château Lanessan

L’événement Portes Ouvertes estivales du Château Lanessan Cussac-Fort-Médoc a été mis à jour le 2026-05-22 par Margaux Médoc Tourisme