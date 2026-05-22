Portes Ouvertes estivales du Château Lanessan Château Lanessan Cussac-Fort-Médoc
Portes Ouvertes estivales du Château Lanessan Château Lanessan Cussac-Fort-Médoc jeudi 16 juillet 2026.
Cussac-Fort-Médoc
Portes Ouvertes estivales du Château Lanessan
Château Lanessan CHATEAU LANESSAN Cussac-Fort-Médoc Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 22:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Le rendez-vous est lancé !
Venez nous rendre visite au Château Lanessan le jeudi 16 Juillet 2026 en journée ou en soirée à l’occasion de nos Portes Ouvertes estivales !
Visites du domaine et dégustations des vins gratuites de 14h00 à 19h00
Marché de créateurs et producteurs locaux
Balades en calèche pour petits et grands
Nocturne de 19h00 à 22h00 avec concert et restauration sur place. .
Château Lanessan CHATEAU LANESSAN Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 055658948 infos@lanessan.com
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English : Portes Ouvertes estivales du Château Lanessan
L’événement Portes Ouvertes estivales du Château Lanessan Cussac-Fort-Médoc a été mis à jour le 2026-05-22 par Margaux Médoc Tourisme
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