Portes-Ouvertes et 60 ans! Village de Gîtes du Moulin Neuf Gétigné

Portes-Ouvertes et 60 ans! 19 et 20 septembre Village de Gîtes du Moulin Neuf Loire-Atlantique

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T23:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et pour fêter les 60 ans de l’association Les Amis du Moulin Neuf, nous vous invitons à partager un week-end festif, convivial et riche en découvertes !

Samedi 20/09 de 14h à 18h et Dimanche 21/09 de 10h à 17h

✨ Au programme tout le week-end :

Exposition photos avec Images & Créations dans l’ancien Moulin à Foulon

Visite libre de certains gîtes, dont le logis de groupe

Structure gonflable pour le plaisir des enfants

Buvette pour se rafraîchir et se retrouver

Samedi: concert à 15h chorale « Bouche à Oreilles », et 17h chorale « Voix Si Voix La »

Dimanche: présence du club Gétigné Canoë Kayak pour (re) découvrir cette activité emblématique de notre belle Sèvre Nantaise

Soirée spéciale samedi soir :

Ambiance garantie avec DJ: ambiance musicale de 18h à 20h, puis soirée dansante de 21h à 23h30!

️ Restauration sur réservation (pensez à réserver votre repas https://www.helloasso.com/…/portes-ouvertes-du-moulin-neuf )

Gratuit et ouvert à tous !

Venez nombreux fêter ce bel anniversaire, découvrir ou redécouvrir le Moulin Neuf, profiter d’un moment chaleureux en famille ou entre amis !

On vous attend !

Village de Gîtes du Moulin Neuf 10 rue de la Libauderie 44190 Gétigné Gétigné 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0678703358 http://www.gites-moulinneuf-44.fr https://www.facebook.com/gites.moulin.neuf [{« link »: « https://www.helloasso.com/…/portes-ouvertes-du-moulin-neuf »}] L’association Les Amis du Moulin Neuf, créée en 1965, est engagée dans le tourisme social et solidaire.

Propriétaire et gestionnaire de 11 gîtes dans un ancien village de Tisserands en bord de Sèvre Nantaise à Gétigné, elle adhère à l’Union Nationale des Associations de Tourisme (UNAT), et oeuvre pour l’accès aux vacances pour tous.

En accueillant des publics divers et variés, elle favorise également la mixité sociale. Parking à l’entrée du village

