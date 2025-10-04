Portes ouvertes et accueil d’autrice jeunesse Bibliothèque – Plateau d’Hauteville Plateau d’Hauteville

Portes ouvertes et accueil d’autrice jeunesse Samedi 4 octobre, 09h30, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00, 12h30, 13h00, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 Bibliothèque – Plateau d’Hauteville Ain

gratuit entrée libre

Début : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T10:00:00

Fin : 2025-10-04T16:30:00 – 2025-10-04T17:00:00

Portes ouvertes à la bibliothèque

La bibliothèque vous accueille pour une journée spéciale portes ouvertes ! Venez découvrir ses espaces, son équipe et ses nombreuses ressources.

Au programme :

Rencontre et séance de dédicace avec Rachel Heckendorn, autrice et illustratrice d’albums jeunesse. L’occasion d’échanger avec elle sur son travail, ses personnages et son univers créatif.

Animations lecture pour les enfants : des histoires lues à voix haute pour éveiller leur imagination et partager un moment convivial en famille.

Un événement gratuit et ouvert à tous, parfait pour découvrir ou redécouvrir la bibliothèque.

Bibliothèque – Plateau d’Hauteville 1 Place du Dr Le Tacon Hauteville 01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE Plateau d’Hauteville 01110 Hauteville-Lompnes Ain Auvergne-Rhône-Alpes

