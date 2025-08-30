Portes ouvertes et atelier de poterie Vernoil-le-Fourrier
Portes ouvertes et atelier de poterie
2362 route du moulin de Baugé Vernoil-le-Fourrier Maine-et-Loire
Tarif : – –
Début : 2025-08-30 14:00:00
fin : 2025-08-31 19:00:00
2025-08-30
Découverte de l’atelier, démonstration de tournage, ventes, déstockage…
2362 route du moulin de Baugé Vernoil-le-Fourrier 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 76 84 01 atelierduchatpotier49@gmail.com
English :
Workshop tours, turning demonstrations, sales, stock clearance…
German :
Entdeckung der Werkstatt, Vorführung des Drehens, Verkauf, Lagerräumung…
Italiano :
Scoperta dell’officina, dimostrazione di tornitura, vendita, destoccaggio…
Espanol :
Descubrimiento del taller, demostración de torneado, venta, liquidación de existencias…
