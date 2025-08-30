Portes ouvertes et atelier de poterie Vernoil-le-Fourrier

Portes ouvertes et atelier de poterie

2362 route du moulin de Baugé Vernoil-le-Fourrier Maine-et-Loire

Début : 2025-08-30 14:00:00

fin : 2025-08-31 19:00:00

2025-08-30

Découverte de l’atelier, démonstration de tournage, ventes, déstockage…

2362 route du moulin de Baugé Vernoil-le-Fourrier 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 76 84 01 atelierduchatpotier49@gmail.com

English :

Workshop tours, turning demonstrations, sales, stock clearance…

German :

Entdeckung der Werkstatt, Vorführung des Drehens, Verkauf, Lagerräumung…

Italiano :

Scoperta dell’officina, dimostrazione di tornitura, vendita, destoccaggio…

Espanol :

Descubrimiento del taller, demostración de torneado, venta, liquidación de existencias…

L’événement Portes ouvertes et atelier de poterie Vernoil-le-Fourrier a été mis à jour le 2025-08-25 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME