Portes ouvertes et Ateliers famille à l’Ecole Fractale de Chauray Ecole Fractale Chauray

Portes ouvertes et Ateliers famille à l’Ecole Fractale de Chauray

Ecole Fractale 8 Rue des Écoles Chauray Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Une belle occasion de découvrir l’approche bienveillante de l’école-collège et de partager des moments privilégiés en famille. Parents, futurs élèves et curieux sont invités à venir échanger et explorer l’univers Fractale.

Vous aurez l’opportunité de découvrir, d’apprendre et de créer ensemble.

Buvette et restauration sur place.

Entrée libre et gratuite. .

Ecole Fractale 8 Rue des Écoles Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement Portes ouvertes et Ateliers famille à l’Ecole Fractale de Chauray Chauray a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Niort Marais Poitevin