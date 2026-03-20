Portes ouvertes et Ateliers famille à l’Ecole Fractale de Chauray Ecole Fractale Chauray
Portes ouvertes et Ateliers famille à l’Ecole Fractale de Chauray Ecole Fractale Chauray samedi 28 mars 2026.
Portes ouvertes et Ateliers famille à l’Ecole Fractale de Chauray
Ecole Fractale 8 Rue des Écoles Chauray Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Une belle occasion de découvrir l’approche bienveillante de l’école-collège et de partager des moments privilégiés en famille. Parents, futurs élèves et curieux sont invités à venir échanger et explorer l’univers Fractale.
Vous aurez l’opportunité de découvrir, d’apprendre et de créer ensemble.
Buvette et restauration sur place.
Entrée libre et gratuite. .
Ecole Fractale 8 Rue des Écoles Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement Portes ouvertes et Ateliers famille à l’Ecole Fractale de Chauray Chauray a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Niort Marais Poitevin