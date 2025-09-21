Portes ouvertes et concert à la chapelle Saint-Geniès Chapelle Saint-Geniès de Litenis Saint-Jean-de-Fos

Gratuit.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:30:00

La chapelle sera ouverte de 10h à 19h30 pour des visites (libres ou commentées).

Un concert sera donné à 18h par le duo composé d’Elisabeth Assens, enseignante de l’école de musique intercommunale de la vallée de l’Hérault et de Frédéric Ruiz, enseignant-musicien, alliant la douceur envoûtante de la clarinette et la richesse harmonique de la guitare. L’ensemble propose une exploration musicale des traditions d’Amérique Latine, du répertoire classique ou encore du tango.

Chapelle Saint-Geniès de Litenis 34150 Saint-Jean-de-Fos Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie 06 29 48 94 59 https://lopicart.fr/ L’église « Sancti Genesii de Ledenis » du XIe siècle, paroissiale puis devenue église champêtre au XIIIe, est appelée de nos jours chapelle Saint-Geniès de Litenis. Elle constituait le pôle central du fisc de Litenis donné à l’abbaye de Gellone par Guillaume d’Aquitaine en 804. Sur la route de Gignac à Saint-Jean-de-Fos.

