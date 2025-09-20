Portes ouvertes et concert du choeur d’hommes de Hombourg-Haut Rue du Merle Saint-Avold

Portes ouvertes et concert du choeur d’hommes de Hombourg-Haut Rue du Merle Saint-Avold samedi 20 septembre 2025.

Rue du Merle Quartier Jeanne d’Arc Saint-Avold Moselle

Gratuit

Gratuit

Début : Dimanche Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Venez explorer les archives des houillères de Lorraine au Centre des Archives Industrielles et Techniques de la Moselle.

Le chœur d’hommes de Hombourg-Haut donnera pour l’occasion un concert le samedi 20 à 16h.Tout public

Rue du Merle Quartier Jeanne d’Arc Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 3 87 78 06 70 archives@moselle.fr

English :

Come and explore the Lorraine coal mining archives at the Centre des Archives Industrielles et Techniques de la Moselle.

The Hombourg-Haut men’s choir will give a concert on Saturday 20th at 4pm.

German :

Erkunden Sie die Archive der Kohlebergwerke Lothringens im Centre des Archives Industrielles et Techniques de la Moselle.

Der Männerchor von Hombourg-Haut gibt zu diesem Anlass am Samstag, den 20. um 16 Uhr ein Konzert.

Italiano :

Venite a scoprire gli archivi delle miniere di carbone della Lorena presso il Centro degli archivi industriali e tecnici della Mosella.

Il coro maschile di Hombourg-Haut terrà un concerto per l’occasione sabato 20 alle 16.00.

Espanol :

Venga a descubrir los archivos de la minería del carbón de Lorena en el Centro de Archivos Industriales y Técnicos del Mosela.

El coro masculino de Hombourg-Haut ofrecerá un concierto para celebrar la ocasión el sábado 20 a las 16:00 horas.

