Portes ouvertes et concert du choeur d’hommes de Hombourg-Haut Rue du Merle Saint-Avold
Portes ouvertes et concert du choeur d’hommes de Hombourg-Haut Rue du Merle Saint-Avold samedi 20 septembre 2025.
Portes ouvertes et concert du choeur d’hommes de Hombourg-Haut
Rue du Merle Quartier Jeanne d’Arc Saint-Avold Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Venez explorer les archives des houillères de Lorraine au Centre des Archives Industrielles et Techniques de la Moselle.
Le chœur d’hommes de Hombourg-Haut donnera pour l’occasion un concert le samedi 20 à 16h.Tout public
0 .
Rue du Merle Quartier Jeanne d’Arc Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 3 87 78 06 70 archives@moselle.fr
English :
Come and explore the Lorraine coal mining archives at the Centre des Archives Industrielles et Techniques de la Moselle.
The Hombourg-Haut men’s choir will give a concert on Saturday 20th at 4pm.
German :
Erkunden Sie die Archive der Kohlebergwerke Lothringens im Centre des Archives Industrielles et Techniques de la Moselle.
Der Männerchor von Hombourg-Haut gibt zu diesem Anlass am Samstag, den 20. um 16 Uhr ein Konzert.
Italiano :
Venite a scoprire gli archivi delle miniere di carbone della Lorena presso il Centro degli archivi industriali e tecnici della Mosella.
Il coro maschile di Hombourg-Haut terrà un concerto per l’occasione sabato 20 alle 16.00.
Espanol :
Venga a descubrir los archivos de la minería del carbón de Lorena en el Centro de Archivos Industriales y Técnicos del Mosela.
El coro masculino de Hombourg-Haut ofrecerá un concierto para celebrar la ocasión el sábado 20 a las 16:00 horas.
L’événement Portes ouvertes et concert du choeur d’hommes de Hombourg-Haut Saint-Avold a été mis à jour le 2025-09-12 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE