Portes ouvertes et conférence POL Avenir pépinière d’entreprises POL Avenir Pépinière d’entreprises Saint-Junien

Portes ouvertes et conférence POL Avenir pépinière d'entreprises
jeudi 2 octobre 2025.

POL Avenir Pépinière d'entreprises
13 rue Thomas Edison
Saint-Junien
Haute-Vienne

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-02

2025-10-02

POL Avenir, pépinière et hôtel d’entreprises vous invite à sa journée portes ouvertes. Toute la journée découverte de l’Atelier du Bois Éthique et Solidaire, un espace partagé unique en Haute-Vienne dédié au travail du bois et à la valorisation des matériaux. Les visiteurs pourront découvrir les gestes du métier et une démarche écoresponsable autour de la menuiserie.

À 14h Conférence animée par Arnaud Deghilage WIKOLOR | WIKAI Pourquoi l’IA est une opportunité pour les PME ? L’intelligence artificielle n’est pas réservée aux géants du numérique. Elle peut devenir un levier de croissance, d’efficacité et d’innovation pour les PME… à condition de savoir l’utiliser intelligemment. Entrée libre, inscription obligatoire. .

POL Avenir Pépinière d’entreprises 13 rue Thomas Edison Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 35 70 accueil@polavenir-stjunien.fr

