Portes ouvertes et dégustation en chanson au Domaine de Baluce Domaine de Baluce Bagnols

Portes ouvertes et dégustation en chanson au Domaine de Baluce

Domaine de Baluce

Début : 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

2025-11-22

Nous avons le plaisir de vous accueillir pour fêter l’arrivée du beaujolais nouveau, dans notre domaine de 1772 en pierres dorées.

Domaine de Baluce 41 route du Plan Bagnols 69620 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 88 26 28 contact@baluce.fr

English :

We are delighted to welcome you to celebrate the arrival of the Beaujolais Nouveau, in our 1772 golden stone estate.

German :

Wir freuen uns, Sie zur Feier der Ankunft des neuen Beaujolais auf unserem aus goldenen Steinen erbauten Landgut aus dem Jahr 1772 begrüßen zu dürfen.

Italiano :

Siamo lieti di accogliervi per festeggiare l’arrivo del Beaujolais Nouveau nella nostra tenuta in pietra dorata del 1772.

Espanol :

Estamos encantados de recibirle para celebrar la llegada del Beaujolais Nouveau en nuestra finca de piedra dorada de 1772.

