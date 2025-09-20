Portes ouvertes et exposition chez Cultivons les Cailloux Cultivons les Cailloux Ancenis-Saint-Géréon
Cultivons les Cailloux 119 Rue des Douves Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Début : 2025-09-20 09:30:00
fin : 2025-10-18 12:30:00
2025-09-20 2025-10-18 2025-11-15 2025-12-13
Cultivons les Cailloux vous invite à l’inauguration du nouveau lieu avec visite des espaces, découverte de la méthode de construction en terre-paille (éco-conception), histoire du bâtiment, présentation du projet et exposition de photgraphies sur l’ancien bâti.
Entrée libre. .
Cultivons les Cailloux 119 Rue des Douves Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 72 52 60 90 contact@cultivonslescailloux.org
English :
Cultivons les Cailloux invites you to the inauguration of the new facility, with a tour of the spaces, a presentation of the earth-straw construction method (eco-design), a history of the building, a presentation of the project and an exhibition of photographs of the old building.
German :
Cultivons les Cailloux lädt Sie zur Einweihung des neuen Ortes mit Besichtigung der Räume, Entdeckung der Lehm-Stroh-Bauweise (Öko-Design), Geschichte des Gebäudes, Vorstellung des Projekts und Ausstellung von Fotografien der alten Bausubstanz ein.
Italiano :
Cultivons les Cailloux vi invita all’inaugurazione del nuovo edificio, con una visita dello spazio, un’introduzione al metodo di costruzione con argilla e paglia (eco-design), una storia dell’edificio, una presentazione del progetto e una mostra di fotografie del vecchio edificio.
Espanol :
Cultivons les Cailloux le invita a la inauguración del nuevo edificio, con un recorrido por el espacio, una introducción al método de construcción con arcilla y paja (ecodiseño), una historia del edificio, una presentación del proyecto y una exposición de fotografías del antiguo edificio.
