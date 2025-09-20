Portes ouvertes et exposition de documents anciens Société historique et archéologique du Périgord Périgueux

Portes ouvertes et exposition de documents anciens Société historique et archéologique du Périgord Périgueux samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Société historique et archéologique du Périgord vous ouvre ses portes.

Découvrez une exposition exceptionnelle de documents issus de sa bibliothèque, témoins précieux de l’histoire locale et régionale.

Société historique et archéologique du Périgord 18 rue du Plantier, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553069588 http://shap.fr

Société historique et archéologique du Périgord