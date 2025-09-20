Portes ouvertes et exposition de peinture Moulin du Petit-Gohard Sainte-Suzanne

Portes ouvertes et exposition de peinture Moulin du Petit-Gohard Sainte-Suzanne samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes et exposition de peinture 20 et 21 septembre Moulin du Petit-Gohard Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Cette année, le moulin accueille pour les journées européennes du patrimoine Laurette Boucly qui propose une exposition de son récent travail sur les Femmes au Chapeau.

Moulin du Petit-Gohard 7 chemin des Moulins, 53270 Sainte-Suzanne Sainte-Suzanne 53270 Sainte-Suzanne Mayenne Pays de la Loire 0243586352 Si aujourd’hui, le moulin du Petit-Gohard est devenu une maison d’habitation, sa roue à palettes restaurée et remise en eau témoigne de son long passé d’usine hydraulique. Mentionné dès 1408 comme moulin à blé, il est reconstruit au début du XVIIIème en moulin à papier, puis sous l’autorité du préfet de la Mayenne convertit en moulin à tan et tannerie en 1871, fonctions qu’il exercera jusqu’en 1930 avant d’être transformé en usine des eaux et surtout avant un long abandon de 60 ans. La restauration récente l’a sauvé de la ruine inéluctable et a eu le soutien de la Fondation du Patrimoine. Immeuble privé, il ne se visite que très occasionnellement pour les journées du patrimoine et des moulins. Chemin pietonnier

Journées européennes du patrimoine 2025

Christiane Le Roy