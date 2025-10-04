Portes ouvertes et exposition tout-petits Médiathèque du Pays des Vans en Cévennes Les Vans

Gratuit

Pour fêter les biblis et l’exposition interactive de Corinne DREYFUSS, la médiathèque reste ouverte toute la journée : des lectures, des animations autour du livre et un goûter vous seront proposés !

9h-14h : emprunt de documents et visite de l’expo

14h-14h30 : médiation autour de l’expo

15h-15h30 : lectures offertes

16h-16h30 : lecture en Kamishibaï

16h30 : goûter offert

Médiathèque du Pays des Vans en Cévennes 99 Route de Païolive, 07140 Les Vans, France Les Vans 07140 Les Vans Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475378445 https://cdc-vansencevennes.reseaubibli.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=24 Le fonds de la Médiathèque du Pays des Vans en Cévennes est riche de 20 000 documents (livres, CD, DVD, albums, bandes-dessinées…). La convention signée avec la Bibliothèque Départementale permet aux lecteurs d’avoir également accès à un catalogue comportant plus de 500 000 références. Accessible en bus, parking à proximité.

