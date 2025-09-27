Portes ouvertes et exposition-vente à la Ferme Saint Martin Châteaudun
Portes ouvertes et exposition-vente à la Ferme Saint Martin Châteaudun samedi 27 septembre 2025.
Portes ouvertes et exposition-vente à la Ferme Saint Martin
24 rue Saint Martin Châteaudun Eure-et-Loir
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
Portes ouvertes à la Ferme Saint Martin pour fêter les 35 ans d’ouverture du gîte Saint Martin. A cette occasion exposition vente des peintures d’Anne Mercier au profit de l’association Dunois Accueil et solidarité. Entrée libre.
24 rue Saint Martin Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 17 03 68 97
English :
Open house at Ferme Saint Martin to celebrate 35 years of gîte Saint Martin. An exhibition and sale of Anne Mercier’s paintings in aid of the Dunois Accueil et Solidarité association. Free admission.
German :
Tag der offenen Tür in der Ferme Saint Martin, um das 35-jährige Bestehen der Unterkunft Saint Martin zu feiern. Bei dieser Gelegenheit Ausstellung Verkauf der Gemälde von Anne Mercier zugunsten des Vereins Dunois Accueil et Solidarité. Freier Eintritt.
Italiano :
Apertura della Ferme Saint Martin per celebrare il 35° anniversario dell’apertura dell’alloggio Saint Martin. Mostra e vendita di quadri di Anne Mercier a favore dell’associazione Dunois Accueil et Solidarité. Ingresso libero.
Espanol :
Jornada de puertas abiertas en la Ferme Saint Martin para celebrar el 35 aniversario de la apertura de la casa rural Saint Martin. Exposición y venta de cuadros de Anne Mercier a beneficio de la asociación Dunois Accueil et Solidarité. Entrada gratuita.
