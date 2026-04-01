Portes ouvertes et marché de l’artisanat

8b route de Krafft Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Partagez une journée placée sous le signe de l’artisanat et du bien-être. Découvrez les créations d’artisans locaux bijoux, déco, produits bien-être et plus encore. Restauration sur place avec food-trucks et ambiance conviviale assurée !

Ce week-end la pépinière ouvre ses portes !

Au programme une trentaine d’exposants passionnés, de quoi se régaler sur place avec restauration et buvette, et surtout une ambiance conviviale à partager entre amis ou en famille. 0 .

8b route de Krafft Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 85 31 evenements@gmg-erstein.fr

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English :

Share a day of craftsmanship and well-being. Discover the creations of local artisans: jewelry, home decor, wellness products and more. On-site catering with food-trucks and a friendly atmosphere guaranteed!

L’événement Portes ouvertes et marché de l’artisanat Erstein a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme du Grand Ried