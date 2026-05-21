Portes ouvertes et marché de l’artisanat Erstein
samedi 14 novembre 2026 · Erstein
Informations pratiques
Erstein
Portes ouvertes et marché de l’artisanat
8b route de Krafft Erstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-14 09:00:00
fin : 2026-11-15 18:00:00
Date(s) :
2026-11-14 2026-11-15
Partagez une journée placée sous le signe de l’artisanat et du bien-être. Découvrez les créations d’artisans locaux : bijoux, déco, produits bien-être et plus encore. Restauration sur place avec food-trucks et ambiance conviviale assurée !
Ce week-end la pépinière ouvre ses portes !
Au programme une trentaine d’exposants passionnés, de quoi se régaler sur place avec restauration et buvette, et surtout une ambiance conviviale à partager entre amis ou en famille. 0 .
8b route de Krafft Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 85 31 evenements@gmg-erstein.fr
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English :
Share a day of craftsmanship and well-being. Discover the creations of local artisans: jewelry, home decor, wellness products and more. On-site catering with food-trucks and a friendly atmosphere guaranteed!
L’événement Portes ouvertes et marché de l’artisanat Erstein a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme du Grand Ried
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