Portes ouvertes et marché de Noël

11 rue Paul Jehl Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-28 14:00:00

fin : 2025-12-03 18:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-12-03 2025-12-12

Venez découvrir le lieu, rencontrer les membres de l’association et admirer les nombreuses créations originales réalisées tout au long de l’année.

Venez découvrir le lieu, rencontrer les membres de l’association et admirer les nombreuses créations originales réalisées tout au long de l’année Amigurumis (petits personnages en crochet), des tableaux, des couronnes de l’avent et bien d’autres choses encore… et de vous laisser tenter par de délicieux bredeles.

C’est l’occasion idéale pour échanger, partager un moment convivial et en savoir plus sur les activités du GEM L’Étincelle.

Nous serons heureux de vous accueillir nombreux ! Tout au long de ces après-midis, vous pourrez échanger avec les membres de l’association autour d’une boisson chaude et d’un morceau de gâteau. .

11 rue Paul Jehl Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 7 57 47 47 87

English :

Come and discover the site, meet the members of the association and admire the many original creations created throughout the year.

German :

Lernen Sie den Ort kennen, treffen Sie die Mitglieder des Vereins und bewundern Sie die vielen originellen Kreationen, die im Laufe des Jahres entstanden sind.

Italiano :

Venite a scoprire il sito, a conoscere i membri dell’associazione e ad ammirare le numerose creazioni originali prodotte durante l’anno.

Espanol :

Venga a descubrir el lugar, conozca a los miembros de la asociación y admire las numerosas creaciones originales realizadas a lo largo del año.

L’événement Portes ouvertes et marché de Noël Molsheim a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig