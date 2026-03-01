Portes ouvertes et marché de printemps Gennes Gennes-Val-de-Loire

Portes ouvertes et marché de printemps

Gennes 11 avenue des Cadets de Saumur Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 10:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Le CFP Le Verger à Gennes-Val-de-Loire organise un week-end portes ouvertes et marché de printemps. Ateliers découverte des métiers, marché d’artisans et producteurs, animations et rencontres autour des formations sont au programme.

Pendant trois jours, le public découvre les formations proposées par l’établissement, rencontre des artisans et producteurs locaux et participe à de nombreuses animations.

Installé au cœur du Saumurois, le CFP-CFA Le Verger forme chaque année des jeunes et des adultes dans plusieurs secteurs professionnels métiers du paysage, hôtellerie-restauration, métiers de la réception, vannerie et céramique. Cet événement a pour objectif de faire découvrir ces formations de manière concrète et conviviale.

Une journée dédiée à la découverte des métiers

Le vendredi 20 mars est consacré à une journée découverte des métiers, destinée aux jeunes en réflexion sur leur orientation, aux demandeurs d’emploi et aux personnes en reconversion.

Tout au long de la journée, les visiteurs peuvent participer à des ateliers pratiques animés par des professionnels

– travaux sur plateformes paysagères pour découvrir les gestes du métier de paysagiste

– mises en situation et jeux de rôle dans les ateliers d’hôtellerie et de restauration

– initiation aux métiers d’art avec vannerie d’art et tournage sur tour de potier

Des temps de présentation permettent également de découvrir les formations (certaines sont accessibles après la 3ème).

L’objectif est simple permettre aux participants de tester, expérimenter et mieux se projeter dans leur avenir professionnel.

Un week-end festif autour d’un marché de producteurs et d’artisans

Les samedi 21 et dimanche 22 mars, place au marché de printemps. Plus de 20 exposants sont présents pépiniéristes, créateurs de bijoux, herboristes, artisans vanniers, sculpteurs, produits de beauté & producteurs de biscuits…

Plusieurs animations rythment le week-end

-jeux géants et tombola

-tours en lama

-buvette et petite restauration

-un baptême en montgolfière pour deux personnes à gagner

-10% de remise sur une réservation du Gîte Au Bord de l’Eau

L’événement est organisé par le Conseil d’administration du CFP-CFA Le Verger, avec la volonté de créer un moment convivial tout en valorisant les savoir-faire artisanaux et les formations proposées sur le territoire.

Retrouvez le programme détaillé ici https://fb.me/e/9jyCTPENr

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 20 au dimanche 22 mars 2026 de 10h à 18h. .

Gennes 11 avenue des Cadets de Saumur Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 07 30 cfp.gennes@mfr.asso.fr

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English :

CFP Le Verger in Gennes-Val-de-Loire is organizing an open weekend and spring market. Workshops to discover the trades, a market of craftsmen and producers, events and meetings about training courses are on the program.

L’événement Portes ouvertes et marché de printemps Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-03-15 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME