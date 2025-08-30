Portes ouvertes et marché de producteurs à la Noyeraie La Noyeraie des Borderies Louzac-Saint-André
La Noyeraie des Borderies 3 Chez Devaud Louzac-Saint-André Charente
Début : 2025-08-30 10:00:00
fin : 2025-08-30 19:00:00
2025-08-30
Venez profiter d’une journée conviviale et pleine de surprises à la Noyeraie !
La Noyeraie des Borderies 3 Chez Devaud Louzac-Saint-André 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 06 38 76 contact@noyeraie.com
English :
Come and enjoy a fun-filled day at La Noyeraie!
German :
Genießen Sie einen geselligen Tag voller Überraschungen in der Noyeraie!
Italiano :
Venite a trascorrere una giornata all’insegna del divertimento a La Noyeraie!
Espanol :
¡Ven a disfrutar de un día lleno de diversión en La Noyeraie!
