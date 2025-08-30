Portes ouvertes et marché de producteurs à la Noyeraie La Noyeraie des Borderies Louzac-Saint-André

La Noyeraie des Borderies 3 Chez Devaud Louzac-Saint-André Charente

Début : 2025-08-30 10:00:00

fin : 2025-08-30 19:00:00

2025-08-30

Venez profiter d’une journée conviviale et pleine de surprises à la Noyeraie !

La Noyeraie des Borderies 3 Chez Devaud Louzac-Saint-André 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 06 38 76 contact@noyeraie.com

English :

Come and enjoy a fun-filled day at La Noyeraie!

German :

Genießen Sie einen geselligen Tag voller Überraschungen in der Noyeraie!

Italiano :

Venite a trascorrere una giornata all’insegna del divertimento a La Noyeraie!

Espanol :

¡Ven a disfrutar de un día lleno de diversión en La Noyeraie!

L’événement Portes ouvertes et marché de producteurs à la Noyeraie Louzac-Saint-André a été mis à jour le 2025-08-06 par Destination Cognac