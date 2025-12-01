Portes Ouvertes et mini-marché de Noël au domaine Bodineau Les Verchers-sur-Layon Doué-en-Anjou

Portes Ouvertes et mini-marché de Noël au domaine Bodineau

Les Verchers-sur-Layon 5 Chemin du Château d’Eau Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-12-17 11:00:00

fin : 2025-12-17 21:00:00

2025-12-17

Pour plonger dans la magie des fêtes, le Domaine Bodineau vous invite à une journée portes ouvertes.

Au programme un mini-marché de Noël avec artisans et producteurs locaux, dégustations des vins du domaine, animations conviviales et un espace de restauration le midi. Un rendez-vous festif à ne pas manquer !

Mercredi 17 décembre 2025 de 11h à 21h. .

To immerse yourself in the magic of the festive season, Domaine Bodineau invites you to an open day.

Um in den Zauber der Festtage einzutauchen, lädt die Domaine Bodineau Sie zu einem Tag der offenen Tür ein.

Per immergersi nella magia delle feste, il Domaine Bodineau vi invita a una giornata di porte aperte.

Para sumergirse en la magia de las fiestas, Domaine Bodineau le invita a una jornada de puertas abiertas.

