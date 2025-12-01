Portes Ouvertes et mini-marché de Noël au domaine Bodineau Les Verchers-sur-Layon Doué-en-Anjou
Portes Ouvertes et mini-marché de Noël au domaine Bodineau Les Verchers-sur-Layon Doué-en-Anjou mercredi 17 décembre 2025.
Portes Ouvertes et mini-marché de Noël au domaine Bodineau
Les Verchers-sur-Layon 5 Chemin du Château d’Eau Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 11:00:00
fin : 2025-12-17 21:00:00
Date(s) :
2025-12-17
Pour plonger dans la magie des fêtes, le Domaine Bodineau vous invite à une journée portes ouvertes.
Au programme un mini-marché de Noël avec artisans et producteurs locaux, dégustations des vins du domaine, animations conviviales et un espace de restauration le midi. Un rendez-vous festif à ne pas manquer !
PRECISIONS HORAIRES
Mercredi 17 décembre 2025 de 11h à 21h. .
Les Verchers-sur-Layon 5 Chemin du Château d’Eau Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 22 86 domainebodineau@yahoo.fr
English :
To immerse yourself in the magic of the festive season, Domaine Bodineau invites you to an open day.
German :
Um in den Zauber der Festtage einzutauchen, lädt die Domaine Bodineau Sie zu einem Tag der offenen Tür ein.
Italiano :
Per immergersi nella magia delle feste, il Domaine Bodineau vi invita a una giornata di porte aperte.
Espanol :
Para sumergirse en la magia de las fiestas, Domaine Bodineau le invita a una jornada de puertas abiertas.
L’événement Portes Ouvertes et mini-marché de Noël au domaine Bodineau Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2025-10-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME