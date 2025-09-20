Portes ouvertes et ouverture de saison au Florida Le Florida Agen

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T23:59:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T23:59:00

L’ouverture de saison du Florida coïncide avec les Journées du patrimoine. C’est l’occasion idéale pour nous d’ouvrir grand nos portes ! Que vous connaissiez déjà le lieu ou non, venez découvrir l’ensemble de nos activités et les coulisses de la salle. Des moments de rencontre qui nous mèneront tranquillement vers l’heure de l’apéro, un repas préparé avec amour par la ferme Lou Cornal et une soirée de concert !

Dès 15h30 :

Visites guidées : Toutes les heures pleines (16h, 17h et 18h), partez pour une visite guidée façon musée du Louvre (mais sans la moindre œuvre d’art). Tout vous sera conté : le fonctionnement du Florida, l’envers du décor d’une salle de concert, 91 ans d’histoire agenaise et 32 ans d’histoires vécues.

Éveil musical : Découvrez les ateliers d’éveil musical en compagnie de Delphine Audevard et Sylvain Sentenach, qui animent les sessions On Stage ! tout au long de l’année. Ce sera la première session mondiale d’éveil à l’éveil musical…

Cours d’instrument : Ils ne sont pas très visibles en temps normal, car ils passent beaucoup de temps dans les studios du Florida. Venez rencontrer les professeurs : Philippe, Robin, Stéphane, Thibault et Johnny. Ils auront les réponses à absolument toutes vos questions.

Répétition : Plus de 120 groupes, soit un peu plus de 400 musiciens, y font de la musique tout au long de l’année. Faute de pouvoir les faire sortir dehors (ils sont enterrés), les studios de répétition vous ouvrent leurs portes, avec un vrai groupe à l’intérieur.

Présentation de la nouvelle saison : Une ouverture de saison n’en serait pas une sans une présentation de ce qui vous attend jusqu’à fin décembre (et un peu au-delà). La présentation se fera en présence de certains artistes programmés.

19h30 – Apéro, repas et DJ set open vinyle :

La suite logique de toute ouverture de saison : partager un verre avec d’autres passionnés. Il y aura des platines vinyles et du bon son en fond, grâce à Salut c’est Alf. Pour les plus affamés, il sera possible de se restaurer sur place avec les bons petits plats de la ferme Lou Cornal.

21h – Concert d’ouverture de saison :

Olkan & La Vipère Rouge – Électro méditerranéenne : C’est l’histoire de deux vieux amis du sud de la France. Leurs délires, sortis de longs moments passés sur les bancs de leur ville, sont racontés par une voix suave et un saz (luth) électrique. Avec leur premier EP, Basse Ville, qui fait référence à leur quartier d’origine, ils posent les bases de leur électro instrumentale influencée par le dabke syrien, le rock anatolien et les musiques du Maghreb. Le deuxième EP, Hyper Moknech, est une traversée de leur univers à bord d’une Renault Gordini, lunettes chromées sur le nez et rythmes club sur le bitume romanais.

Salut c’est Alf – DJ set sur galette vinyle : Salut c’est Alf, c’est un gars qui passe des disques vinyles. Il pioche dans sa collection de pépites musicales pour concocter des sets aux petits oignons entre jazz et électro, en passant par des galettes rock, soul, afro-latin ou son fameux « jazz-hip-hop ». Un vrai grand écart sonore, avec triple loops et petit piqué au programme. Bref, de quoi se faire bichonner les esgourdes !

Le Florida 95 boulevard du Président Carnot, 47000 Agen, France Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33553475954 https://www.le-florida.org Lieu convivial et vivant situé en plein centre ville d’Agen depuis 1934, le Florida propose dpuis 1993 de nombreuses activités liées aux pratiques musicales : des cours d’instruments, des ateliers d’éveil, des rencontres avec des artistes… La structure dispose de 4 studios de répétition, d’un laboratoire dédié aux pratiques numériques (Le Labo), d’une salle de concert de 750 places accueillant une programmation éclectique et des résidences d’artistes. Le Florida propose également une programmation hors les murs en Lot-et-Garonne.

Accessible à toutes et à tous, on y trouve également un bar proposant une activité régulière (scènes ouvertes, rencontres, conférences etc.), l’association propose également des ateliers à l’année autour de différentes pratiques musicales et numériques pour petits et grands, hors les murs également en partenariat avec un grand nombre de structures du département et de la région.

