Portes ouvertes et parties de Scrabble Brou

Portes ouvertes et parties de Scrabble

Salle Bisson Brou Eure-et-Loir

Début : 2025-10-04 14:15:00

fin : 2025-10-04 17:15:00

2025-10-04

Portes ouvertes et 3 parties faciles de Scrabble duplicate à 14h15, 15h15 et 16h15.

Salle Bisson Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Open house and 3 easy games of Duplicate Scrabble at 2.15pm, 3.15pm and 4.15pm.

German :

Tag der offenen Tür und 3 leichte Partien Scrabble duplicate um 14.15, 15.15 und 16.15 Uhr.

Italiano :

Apertura e 3 semplici partite di Scarabeo duplicato alle 14.15, 15.15 e 16.15.

Espanol :

Jornada de puertas abiertas y 3 partidas fáciles de Duplicate Scrabble a las 14.15, 15.15 y 16.15 h.

