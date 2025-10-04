Portes ouvertes et parties de Scrabble Brou
Portes ouvertes et parties de Scrabble
Salle Bisson Brou Eure-et-Loir
Début : 2025-10-04 14:15:00
fin : 2025-10-04 17:15:00
2025-10-04
Portes ouvertes et 3 parties faciles de Scrabble duplicate à 14h15, 15h15 et 16h15.
Salle Bisson Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
Open house and 3 easy games of Duplicate Scrabble at 2.15pm, 3.15pm and 4.15pm.
German :
Tag der offenen Tür und 3 leichte Partien Scrabble duplicate um 14.15, 15.15 und 16.15 Uhr.
Italiano :
Apertura e 3 semplici partite di Scarabeo duplicato alle 14.15, 15.15 e 16.15.
Espanol :
Jornada de puertas abiertas y 3 partidas fáciles de Duplicate Scrabble a las 14.15, 15.15 y 16.15 h.
L’événement Portes ouvertes et parties de Scrabble Brou a été mis à jour le 2025-09-18 par OT GRAND CHATEAUDUN