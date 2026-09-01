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AGENDA · Caudrot

Portes ouvertes et randonée gourmande au château Majoureau Château Majoureau Caudrot

vendredi 18 septembre 2026 · Château Majoureau · Caudrot

Portes ouvertes et randonée gourmande au château Majoureau Château Majoureau Caudrot

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Château Majoureau
Adresse
1 Majoureau
Ville
33490 Caudrot
Département
Gironde
Tarif
18 18 Tarif réduit

Caudrot

Portes ouvertes et randonée gourmande au château Majoureau

Château Majoureau 1 Majoureau Caudrot Gironde

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 21:00:00

Date(s) :
2026-09-18 2026-09-20

Le Château Majoureau vous ouvre ses portes pour un week-end convivial autour de la vigne, de la nature et de la gastronomie locale. Trois moments forts à ne pas manquer : une occasion parfaite pour découvrir le château, rencontrer les producteurs locaux et profiter d’un week-end gourmand entre amis ou en famille, dans une ambiance chaleureuse et festive.   .

Château Majoureau 1 Majoureau Caudrot 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 81 94  familledelong@hotmail.com

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English : Portes ouvertes et randonée gourmande au château Majoureau

L’événement Portes ouvertes et randonée gourmande au château Majoureau Caudrot a été mis à jour le 2026-09-10 par OT de l’Entre-deux-Mers