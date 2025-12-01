Portes ouvertes et soirée de Noël

5 rue Saint-Jean Contz-les-Bains Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-12 10:00:00

fin : 2025-12-13 13:00:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13

Le temps d’une soirée ou d’une matinée, partagez l’esprit de Noël dans une ambiance conviviale et œnologique !

Le Domaine Sontag vous convie à deux dates festives autour du vin. Dégustations, restauration, musique et surprises vous attendent au coeur du domaine viticole !Tout public

0 .

5 rue Saint-Jean Contz-les-Bains 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 83 64 11

English :

For an evening or a morning, share the spirit of Christmas in a convivial and ?nological atmosphere!

Domaine Sontag invites you to two festive wine events. Tastings, food, music and surprises await you at the heart of the winery!

L’événement Portes ouvertes et soirée de Noël Contz-les-Bains a été mis à jour le 2025-12-02 par OT CATTENOM ET ENVIRONS