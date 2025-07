Portes ouvertes et soirée festive Bignan

Portes ouvertes et soirée festive Bignan dimanche 20 juillet 2025.

Portes ouvertes et soirée festive

Lieu-dit Saint-Just Bignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

15h et 16h15 ateliers avec Fabien, méditation, respiration, mouvements libres, réservations 06 31 47 47 61. 17h visite de ferme et mini marché. 18h30 spectacle de clowns (troisième moitié). 19h30 apéro concert (Sezam, reprises folk et compositions, guitare, voix, harmonica). Buvette, grignotage, planches apéro sur réservation. .

Lieu-dit Saint-Just Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 7 68 24 43 16

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Portes ouvertes et soirée festive Bignan a été mis à jour le 2025-07-08 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE