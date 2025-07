Portes ouvertes et soirée tartes flambées Pompiers de Cattenom Husange Cattenom

Husange 17 Boucle des Entreprises Cattenom Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-08-30 10:00:00

fin : 2025-08-30 23:59:00

2025-08-30

Les Pompiers de Cattenom vous ouvrent leurs portes !

Durant toute la journée, venez profitez d’animations et de manœuvres des pompiers pour découvrir la caserne et ce métier pas comme les autres.

Le soir venu, musique et tartes flambées vous attendent pour un moment festif auprès des combattants du feu.Tout public

Husange 17 Boucle des Entreprises Cattenom 57570 Moselle Grand Est cat@sdis57.fr

English :

The Cattenom fire department opens its doors to you!

All day long, come and enjoy the firemen’s animations and maneuvers to discover the fire station and this profession like no other.

In the evening, music and tarts flambées await you for a festive moment with the firefighters.

German :

Die Feuerwehr von Cattenom öffnet ihre Türen für Sie!

Den ganzen Tag über können Sie an Animationen und Feuerwehrmanövern teilnehmen, um die Feuerwache und diesen ungewöhnlichen Beruf kennenzulernen.

Am Abend erwarten Sie Musik und Flammkuchen, um einen festlichen Moment mit den Feuerwehrleuten zu verbringen.

Italiano :

Il corpo dei vigili del fuoco di Cattenom vi apre le porte!

Durante la giornata, venite a divertirvi con le attività e le manovre dei vigili del fuoco e scoprite di più sulla caserma e su questa professione unica.

La sera, musica e crostate flambées vi aspettano per un momento di festa con i pompieri.

Espanol :

El cuerpo de bomberos de Cattenom le abre sus puertas

Durante todo el día, venga a disfrutar de las actividades y maniobras de los bomberos, y descubra más cosas sobre el parque de bomberos y esta profesión única.

Por la noche, música y tartas flambeadas le esperan para un momento festivo con los bomberos.

