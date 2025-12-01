Portes ouvertes et vente de Noël du club De fil en aiguille Maison des associations Royan

Portes ouvertes et vente de Noël du club De fil en aiguille

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Début : 2025-12-11 14:00:00

fin : 2025-12-16 17:00:00

2025-12-11 2025-12-16

Venez nous rencontrer pour découvrir nos activités à travers notre expo-vente. Nous proposons toute l’année aussi bien aux personnes débutantes que confirmées, des ateliers de couture créative, de broderie et de patchwork, dans une ambiance conviviale.

+33 6 17 98 40 69 arcades17@gmail.com

English :

Come and meet us to find out more about our activities through our exhibition and sale. All year round, we offer creative sewing, embroidery and patchwork workshops for beginners and advanced alike, in a friendly atmosphere.

German :

Besuchen Sie uns und entdecken Sie unsere Aktivitäten auf unserer Verkaufsausstellung. Wir bieten das ganze Jahr über sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen Workshops für kreatives Nähen, Sticken und Patchwork in einer freundlichen Atmosphäre an.

Italiano :

Venite a conoscerci e a scoprire di più sulle nostre attività in occasione della nostra mostra e vendita. Tutto l’anno offriamo laboratori di cucito creativo, ricamo e patchwork in un’atmosfera amichevole, per principianti ed esperti.

Espanol :

Venga a conocernos y a descubrir nuestras actividades en nuestra exposición y venta. Durante todo el año, ofrecemos talleres de costura creativa, bordado y patchwork en un ambiente agradable, tanto para principiantes como para costureras experimentadas.

