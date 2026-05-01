Portes ouvertes et vente Chèvrerie de l’Est – Metzing

Metzing

Portes ouvertes et vente

Chèvrerie de l’Est – 9 Route de Guebenhouse Metzing Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Retrouvez-nous exceptionnellement à la ferme, le samedi 2 mai de 10h00 à 12h00 pour acheter vos fromages directement sur le lieu de production. Pour vous faire profiter des chèvres et de l’ambiance de la ferme !Tout public

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Chèvrerie de l’Est – 9 Route de Guebenhouse Metzing 57980 Moselle Grand Est +33 6 28 57 19 43 chevreriedelest@gmail.com

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English :

Join us at the farm on Saturday, May 2 from 10:00 to 12:00 to buy your cheese directly from the producer. Enjoy the goats and the farm atmosphere!

L’événement Portes ouvertes et vente Metzing a été mis à jour le 2026-04-29 par FORBACH TOURISME