Portes ouvertes et visite d’un habitat groupé, Ferme de la Boutillerie 59150 Wattrelos, Amiens
dimanche 20 septembre 2026 · Ferme de la Boutillerie 59150 Wattrelos · Amiens
Informations pratiques
Portes ouvertes et visite d’un habitat groupé Dimanche 20 septembre, 12h00 Ferme de la Boutillerie 59150 Wattrelos Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine et des journées portes ouvertes de l’habitat participatif, la Ferme de la Boutillerie vous ouvre ses portes pour un après-midi joyeux et festif. 12h à 14h : pique nique partagé dans le jardin (tiré du sac apporté par vos soins). Buvette sur place. 13h30 : concert du Vetex dans le cadre de son micro-projet Interreg 14h à 17h visite de la ferme, du chantier de rénovation, présentation du travail de recherches d’Elise Fadier, étudiante « Construire une manière alternative d’habiter ». Espace d’écoute et d’échange. Renseignements au 06.25.37.22.34
Ferme de la Boutillerie 59150 Wattrelos 101 rue de la Boutillerie Amiens 59150 Somme Hauts-de-France
A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine et des journées portes ouvertes de l’habitat participatif, la Ferme de la Boutillerie vous ouvre ses portes pour un après-midi joyeux et festif. à…
©villedewattrelos
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