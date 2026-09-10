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Portes ouvertes et visite d’un habitat groupé, Ferme de la Boutillerie 59150 Wattrelos, Amiens

dimanche 20 septembre 2026 · Ferme de la Boutillerie 59150 Wattrelos · Amiens

Portes ouvertes et visite d’un habitat groupé, Ferme de la Boutillerie 59150 Wattrelos, Amiens

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ferme de la Boutillerie 59150 Wattrelos
Adresse
101 rue de la Boutillerie
Ville
59150 Amiens
Département
Somme

Portes ouvertes et visite d’un habitat groupé Dimanche 20 septembre, 12h00 Ferme de la Boutillerie 59150 Wattrelos Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine et des journées portes ouvertes de l’habitat participatif, la Ferme de la Boutillerie vous ouvre ses portes pour un après-midi joyeux et festif. 12h à 14h : pique nique partagé dans le jardin (tiré du sac apporté par vos soins). Buvette sur place. 13h30 : concert du Vetex dans le cadre de son micro-projet Interreg 14h à 17h visite de la ferme, du chantier de rénovation, présentation du travail de recherches d’Elise Fadier, étudiante « Construire une manière alternative d’habiter ». Espace d’écoute et d’échange. Renseignements au 06.25.37.22.34

Ferme de la Boutillerie 59150 Wattrelos 101 rue de la Boutillerie Amiens 59150 Somme Hauts-de-France
A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine et des journées portes ouvertes de l’habitat participatif, la Ferme de la Boutillerie vous ouvre ses portes pour un après-midi joyeux et festif. à…

©villedewattrelos

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