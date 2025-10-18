Portes ouvertes et visites La Maison du Colonel Amiens

Portes ouvertes et visites Samedi 18 octobre, 15h00 La Maison du Colonel Somme

Notre rêve ? Transformer l’ancienne maison du vaguemestre en café de quartier

La Maison du Colonel est un projet d’extension et de réhabilitation d’une petite maison située quartier Elbeuf à Amiens, en vue d’en faire un « café associatif ». Chaque étape du projet est conçue de manière participative et créative.

Le lieu de l’utopie ? En plein cœur du Quartier Elbeuf Lescouvé

Elbeuf est un territoire enclavé en voie de paupérisation, placé en « veille active » dans le cadre du contrat de ville en raison des caractéristiques socio-économiques de sa population. Son implantation le situe au carrefour de différentes dynamiques du quartier et en fait donc un lieu phare, qui permet de rompre l’isolement de certains habitants.

La Maison du Colonel 60 square Friant les Quatre Chênes, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 6 63 71 35 24 Café-associatif et tiers-lieu culturel Présence de parking, de transports en commun et d'une rampe d'accès

